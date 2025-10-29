Connect with us

Programul de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, prelungit. Timpul de aşteptare pentru pelerini a ajuns la 10 ore

Publicat

acum 28 de secunde

Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00.

Având în vedere această prelungire a programului de închinare, reprezentanții Patriarhiei fac un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare.

Arhiepiscopia Bucureștilor a publicat o hartă interactivă cu informații pentru pelerini. Astfel, potrivit datelor, miercuri, în jurul orei 13:00, timpul de așteptare era de circa 10 ore.

Peste 80.000 de persoane au trecut până miercuri prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore.

Potrivit consilierului patriarhal, pe de altă parte, la pelerinajul desfășurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaște aproximativ 120.000 de persoane în total, marți numărul celor care urcaseră Colina Bucuriei fiind de 110.000.

„Persoanelor care așteaptă să intre în Catedrala Națională li se oferă sandvișuri și sticle de apă, asemenea celor de la pelerinajului de pe Colina Bucuriei prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, a reamintit preotul Adrian Agachi.

