Proiect: Angajatorii ar putea plusa lunar cu 150 de euro la Pilonul II de pensii, iar banii ar fi deduși din impozitul pe profit

Un proiect de lege depus în Parlament ar da dreptul angajatorilor să poate vira, opțional, sume suplimentare la Pilonul II de pensii, în contul angajaților.

Concret, pe lângă contribuția obligatorie de 4,75% din venitul brut, angajatorii ar putea să adauge până la 150 de euro pe lună, bani ce vor fi deductibili din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Proiectul a fost depus de deputata PNL Raluca Turcan.

Vezi și Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat

„Reforma demarată prin din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat urmărește sustenabilizarea sistemului de pensii din România, prin acumularea în conturile individuale ale angajaților a unor contribuții care să le asigure, prin complementaritate cu pensiile din Pilonul I, o rată de înlocuire a salariului prin pensie cât mai apropiată de nivelul din statele dezvoltate ale Uniunii Europene.

Din păcate, deși nivelul contribuțiilor individuale ar fi trebuit să ajungă de peste 4 ani la un nivel de 6% din venitul brut al salariatului, calendarul de creștere de la 2,5% la 6% a suferit constant blocări (în anii 2009 și 2015) și chiar regres (anul 2017) când cota de 5,1% a fost redusă la 3,75%, printr-o decizie cu totul arbitrară, în prezent, potrivit art.43 alin.(4) cota de contribuţie la fondul de pensii fiind de 4,75%”, se arată în propunerea depusă la Parlament.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News