Connect with us

Economie

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat

bani pensii

Publicat

acum 39 de minute

Pensii 2025: proiectul legii privind plata pensiilor private a fost modificat în Comisia de buget-finanțe a Senatului. S-a decis categoria de beneficiari care va primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică.

Este vorba despre bolnavul cu afecțiuni oncologice. A fost adoptat un raport cu amendamente admise la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern.

UPDATE: Proiectul a fost adoptat în plen de Senat.

Pilonul 2: pensie suplimentară lunar

Președintele Comisiei parlamentare comune pentru aderarea României la OCDE, Violeta Alexandru, a explicat de ce e bine ca românii să primească lunar o pensie suplimentară din Pilonul 2 și nu toți banii într-o singură plată.

”Pensiile administrate privat înseamnă încă o sumă de bani pe care oamenii o iau din Pilonul 1. Dacă banii ar fi rămas în Pilonul 1, nu rămâneau decât cu pensia mică datorită formulei, nu pentru că se duc niște contribuții la Pilonul 2, pentru că se iau în considerare veniturile, nu contribuțiile.

Dacă rămâneau toți banii în Pilonul 1, însemna o singură pensie și aia din formula de calcul mică pentru români. Haideți să vrem binele oamenilor, nu discut aici politicile investiționale, că nu sunt nici avocatul fondurilor private de administrare a pensiilor. Nu fac decât să vă spun că este spre binele oamenilor ca acești bani, care sunt pensii, atenție, nu sunt depozite ca să aibă un alt regim de lichidare și de preluare a banilor. Sunt pensii, iar definiția pensiei este o sumă care se plătește lunar, în cazul de față, peste pensia din Pilonul 1, ceea ce este spre binele oamenilo”’, a spus Violeta Alexandru.

Ea le-a atras atenția senatorilor care doreau ca pe lângă bolnavii oncologici, și alți bolnavi să beneficieze de întreaga suma acumulată în Pilonul 2 printr-o singură plată, să nu confunde ”un sistem de pensii cu asigurările de sănătate”.

Forma inițială a proiectului

În forma Guvernului, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi inițial doar 30% din sumă iar plata pentru restul banilor va fi eșalonată pe opt ani.

În comisie au avut loc dezbateri aprinse la amendamentul care prevede ca de aceeași facilitate precum bolnavul oncologic să beneficieze și persoanele cu afecțiuni cronice debilitante și/sau consumptive, din categoria afecțiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, bolilor rare, infecțiilor cu virusuri hepatice, infecției HIV, TBC, precum și categoria bolnavilor cu comorbidități.

”Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepții pentru fonduri mici sau circumstanțe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepția devine o regulă”, a afirmat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Dan Armeanu, la prima dezbatere asupra acestui proiect, potrivit Agerpres.

Amendament în favoarea bolnavilor oncologici

Președintele Comisiei pentru muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a explicat, la dezbaterile de luni din comisie, că pentru amendamentul în favoarea bolnavilor oncologici s-a luat în considerare speranța de viață mai scăzută a acestora.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a apreciat că persoana care a contribuit la Pilonul 2 trebuie să decidă singură ce face cu banii săi și a susținut că are loc o discriminare între bolnavi oncologici și bolnavi cu alte afecțiuni.

Senatorul Pace-Întâi România (PIR) Dorin Petrea, care a pledat, la rândul său, pentru aceeași facilitate de retragere unică a banilor din Pilonul 2 pentru toți cei grav bolnavi, a evidențiat că statisticile indică bolile cardiovasculare ca prima cauză de deces în România.

Un alt amendament adoptat vizează taxa de funcționare și contribuția la Fondul de Garantare.

”Furnizorul achită ASF, de la momentul autorizării fondului de plată, pe toată durată de funcționare a acestuia, o taxă lunară, care nu poate depăși 5% din totalul comisioanelor de administrare percepute de furnizor. În primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi nu se datorează taxă de funcționare”, stipulează textul proiectului, amendat de Senat.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

bani pensii
Economieacum 39 de minute

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Evenimentacum O oră

Infracțiunea de camătă: se confiscă banii și dobânda obținută ilegal. Legea a fost promulgată
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Criminalul care a ucis o prostituată în Alba Iulia a ajuns bibliotecar în închisoare. Ce spune despre momentul crimei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 39 de minute

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Plata pensiilor prin Poșta Română
Economieacum 8 ore

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum o zi

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 3 ore

Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 11 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Evenimentacum 11 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 9 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie