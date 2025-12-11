Proiect pentru modernizarea pieței din centrul municipiului Alba Iulia. Închiderea parțială a fațadelor și sisteme de climatizare

Proiect pentru modernizarea pieței din centrul municipiului Alba Iulia. Administrația locală din Alba Iulia vrea să modernizeze piața agroalimentară din centrul municipiului, prin anveloparea parțială a fațadelor, astfel încât să ofere condiții de comercializare pe tot parcursul anului.

Primăria Alba Iulia a lansat recent o procedură de achiziție pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul „Modernizare Piață agroalimentară prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalare sisteme de ventilație și climatizare”.

Valoarea estimată a contractului este de 16.500 lei, fără TVA.

Potrivit documentației, modernizarea pieței agroalimentare din centrul municipiului Alba Iulia prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu şi instalarea unor sisteme de ventilație şi climatizare, va asigura condiții optime pentru desfășurarea activității pe toată durata anului, lucru necesar atât vânzătorilor cât și cumpărătorilor.

Clădirea pieței agroalimentare are o suprafață totală de 1.796 metri pătrați, cu o înălțime cuprinsă între 3,85 și 4,85 metri.

Structura vitrată din aluminiu care va învelui parțial fațadele va conferi un aspect modern clădirii, asigurând în același timp protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Sistemele de ventilație și climatizare vor garanta un microclimat plăcut în interior, indiferent de anotimp.

După finalizarea lucrărilor de modernizare, spațiul nou amenajat va dispune de aproximativ 40 de puncte de comercializare pentru produse agricole. Se estimează că acesta va deservi în medie circa 300 de cumpărători zilnic, contribuind astfel la dinamizarea activității comerciale din centrul municipiului.

