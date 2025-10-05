Connect with us

Proiect pentru tinerii care vor să își gestioneze mai bine emoțiile cu ajutorul teatrului, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia

acum 2 ore

Laborator de C’ArteTeatru la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Luna octombrie vine cu un nou atelier de teatru la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, instituție subordonată și finanțată de Consiliului Județean Alba.

Activitatea va avea loc în 7 octombrie 2025, la sala de lectură a bibliotecii județene și abordează de această dată „Poveștile cu rime”.

Tinerii participanți vor începe activitatea la ora 15:00 cu exerciții de încălzire vocală și corporală, urmată de exerciții de vorbire, de imaginație și de improvizație.

De la ora 16:00 se va contura un scenariu, se vor stabili personaje și se va crea un moment dramatic pornind de la cărțile cu fabule și poezii puse la dispoziție de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Întregul proiect este coordonat de bibliotecarele Liudmila Cioflică și Giulia Barta și beneficiază de îndrumarea actriței Irina Melnic, de la teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia.

Laboratorul de C’ArteTeatru este un proiect multiart de promovare a fondului de carte, de încurajare a lecturii, de promovare a scriitorilor, de promovare instituțională utilizând forme de expresie teatrală, în colaborare cu unul sau mai mulți parteneri și colaboratori.

Proiectul se adresează tinerilor care doresc să își gestioneze emoțiile cu ajutorul exercițiilor și tehnicilor specifice artei actorului și în egală măsură tinerilor care își doresc să pătrundă cât mai multe dintre tainele acestei arte.

Participarea la activitățile Laboratorului de C’ArteTeatru este gratuită.

