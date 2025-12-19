Connect with us

Proiect privind digitalizarea serviciilor ANSVSA către cetățeni, medici veterinari sau societăți comerciale, aprobat de Guvern

Publicat

acum O oră

Guvernul a aprobat, joi, realizarea proiectului de dezvoltare a sistemului informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (SIDISVA).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin hotărârea adoptată în acest sens se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru proiectul de investiții „Dezvoltarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (SIDISVA)”.

„Aceasta este o etapă procedurală esențială, care indică faptul că Guvernul a luat act de inițiativă, a analizat argumentele, obiectivele și resursele propuse și a fost de acord ca demersurile pentru realizarea proiectului să continue”, precizează sursa citată.

Ca urmare a proiectului, va fi implementat un sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (SIDISVA) care va transforma modul în care ANSVSA gestionează siguranța alimentară și sănătatea animalelor. Stakeholderii din acest domeniu de intervenție (fermieri, medici veterinari, societăți comerciale, publicul larg) vor putea accesa mult mai rapid, prin intermediul unui portal public, serviciile publice puse la dispoziție de ANSVSA, ceea ce va contribui la creșterea gradului de satisfacție a populației, respectiv a mediului de afaceri față de modul de prestare a serviciilor publice de către ANSVSA.

Proiectul vizează implementarea sistemului informatic SIDISVA, accesibil și în cloud-ul guvernamental, pentru digitalizarea serviciilor ANSVSA către cetățeni, medici veterinari, fermieri și operatori economici.

În acest sens, vor fi colectate centralizat, stocate, prelucrate și accesibile în timp real datele referitoare la sănătatea animalelor și siguranța alimentelor, iar sistemul va permite inclusiv generarea de rapoarte și urmărirea indicatorilor de performanță ai ANSVSA.

Valoarea maximă totală a investiției este estimată la 103.356.817,61 lei, cu TVA inclus, din care cea mai mare parte reprezintă finanțare externă nerambursabilă din fonduri europene (FEDR), la care se adaugă și o contribuție din bugetul național, prin bugetul ANSVSA.

Durata estimată de realizare a proiectului de investiții este de 24 de luni, din care durata maximă estimată de execuție este de 18 luni.

Potrivit Guvernului, vor fi dezvoltate sau îmbunătățite 56 de servicii electronice publice, pentru aproximativ 185.000 de utilizatori pe an, și vor fi sprijinite 46 de instituții publice din sistemul sanitar-veterinar.

Vor beneficia de instruire 144 de utilizatori (personal ANSVSA, direcții județene, institute centrale, medici veterinari) și trei administratori, angajați ai ANSVSA, vor fi instruiți pentru utilizarea și administrarea sistemului, mai arată sursa citată.

„Digitalizarea fluxurilor va reduce timpul de procesare a documentelor, birocrația și costurile operaționale, va crește transparența, trasabilitatea și capacitatea de reacție la urgențe sanitar-veterinare și alimentare”, mai menționează Guvernul, citat de Agerpres.

Sistemul va permite acces 24/7 la servicii, precum și accesibilitate sporită pentru persoane vulnerabile, cum ar fi cele în vârstă, cu dizabilități sau nivel scăzut de competențe digitale.

