Proiectul picturii murale cu vopsea purificatoare din Alba Iulia, în finala Galei Tineretului din România. Unde poate fi votat

Proiectul picturii murale cu vopsea purificatoare de aer realizată la Alba Iulia, inițiat de tinerii de la Asociația XEO în parteneriat cu Primăria municipiului, se află printre finaliștii Galei Tineretului din România – ediția 2021.

Proiectul poate fi votat AICI – prin apăsarea butonului “like” de sub descriere. Votul este anonim și nu necesită autentificare. Votarea a început în data de 16 noiembrie și se va încheia în data de 21 noiembrie 2021, ora 23:59.

Gala Tineretului din România este un eveniment care își propune să recunoască meritele tuturor celor implicați în proiecte și inițiative cu și pentru tineri din România. Acest eveniment este inițiat și organizat de Ministerul Tineretului și Sportului.

Asociația Xeo este un ONG format din tineri cu vârste de până la 23 de ani, foști membri ai echipei de robotică Xeo de la Colegiul Național “Horea, Closca și Crisan” din Alba Iulia, actuali studenți.

„Am realizat un proiect de aproximativ 13.000 de euro prin care orașul Alba Iulia este mai bogat: avem cea mai mare pictură murală cu vopsea purificatoare de aer din Transilvania, dar și o comunitate de tineri entuziaști care vor face mult mai multe în viitor.

Proiectul a fost realizat de către o echipă formată din 2 tineri, cu vârste de 22 și 20 de ani, ajutați de alți 10 tineri elevi, din fonduri dintr-o finanțare privată și o finanțare publică de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.

Am vrut să facem o pictură murală pe un bloc din Alba Iulia. Am discutat cu unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, am gasit finanțarea privată, am caștigat proiectul și am convins Consiliul Local că merităm să fim sprijiniți cu diferența până la suma necesară.

Echipa formată exclusiv din tineri a fost nevoită să își dezvolte abilități de management al întregului proiect și a sumelor de bani în direcții potrivite, de negociere cu diferiții actori prezenți în timpul implementării – de la locatari până la finanțator și autorități locale.

Proiectul a fost un deschizător de drumuri pentru tinerii din oraș, în urma acestuia atât autoritățile locale cât și firmele private anunțând că susțin toți tinerii care vin cu initiative de acest gen și îi așteaptă la discuții”, au transmis reprezentanții Asociației XEO în descrierea proiectului.