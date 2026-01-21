Connect with us

Abrud

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul

Publicat

acum 4 minute

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, temporar. Ei spun că după ce s-au consultat cu specialiști în domeniul fiscal, au ajuns la concluzia că cetățenii din zona lor ar putea beneficia de o reducere cu 50% a impozitelor, grație unei legi care acordă facilități fiscale locuitorilor din localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării.

Ei spun că au făcut o serie de demersuri la Instituția Prefectului Alba și au ajuns la concluzia că trebuie să sisteze momentan încasarea taxelor la valoarea maximă, după majorarea de la începutul anului.

Ei precizează că cei care au plătit deja, vor primi banii înapoi, dacă facilitatea va fi menținută.

Reamintim că există o reglementare legală în România care prevede reduceri sau scutiri de taxe de până la 50% pentru locuitorii din anumite zone izolate, inclusiv Munții Apuseni și Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Plata impozitelor, suspendată la Câmpeni

”Primăria Câmpeni suspendă temporar plata impozitelor și taxelor locale”

Ca urmare a demersurilor adresate Instituției Prefectului – Județul Alba, Guvernului României și Ministerului Finanțelor, privind acordarea unor facilități fiscale locuitorilor din localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării, prevăzute în HG nr. 323/1996, Primăria Orașului Câmpeni suspendă, începând de joi, 22 ianuarie 2026, încasarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026, până la apariția noilor reglementări legale.

Cristian Dan Pașca - Primarul orașului Câmpeni”

Plata impozitelor, suspendată la Abrud

”Suspend temporar plata impozitelor și taxelor locale!

Dragi cetățeni ai orașului Abrud,

Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în urma demersurilor pe care le-am făcut personal către Instituția Prefectului – Județul Alba, Guvernul României și Ministerul Finanțelor, privind aplicarea facilităților fiscale (de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale) prevăzute de HG nr. 323/1996 pentru localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării, am decis suspendarea temporară a încasării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026.

Această măsură se aplică începând de joi, 22 ianuarie 2026, și va rămâne în vigoare până la apariția unor noi reglementări legale

Menționez însă că amenzile de circulație pot fi achitate în continuare, conform legislației în vigoare.

Vă asigur că voi continua să fac toate demersurile necesare pentru a vă apăra interesele și pentru a vă ține la curent, transparent, cu orice noutate

Cu respect,

Radu Marcel Tuhuț - Primarul orașului Abrud”

Plata impozitelor, suspendată la Arieșeni și Albac

„Primăria comunei Arieşeni informează cetăţenii că pentru câteva zile se suspendă încasarea impozitelor locale deoarece voi propune Consiliului Local modificarea Hotărârii privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2026.

În urma consultărilor cu specialişti din domeniul juridic şi financiar-fiscal, se pot acorda reduceri de până la 50%, pentru cazurile prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

art. 456 alin. (2) lit. i) - pentru locuinţa de domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 464 alin. (2) lit. h) - pentru terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 469 alin. (2) lit. e) - pentru un mijloc de transport aflat în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni.

Modificarea va fi supusă procedurilor legale şi va produce efecte după adoptarea de către Consiliul Local urmând să revenim cu o informare în acest sens, iar după aceasta se va putea relua încasarea impozitelor” - postare a primăriei, pe Facebook.

„În urma memoriului depus la Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi a României şi Instituţia Prefectului Alba, Primăria Comunei Albac recomandă cetăţenilor amânarea plăţii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 până la primirea unui răspuns concret din partea instituţiilor mai sus menţionate.

În cazul în care plăţile au fost sau vor fi încasate, iar reducerea va fi aprobată, sumele de bani vor fi restituite contribuabililor!” - primăria Albac.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Abrudacum 4 minute

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul
Evenimentacum 26 de minute

Bagaj de mână gratuit în avion, locuri gratis lângă copii și compensații pentru zboruri întârziate. Vot în Parlamentul European
Evenimentacum O oră

Reguli privind transportul copiilor în mașină. Ce spune Codul rutier și ce amenzi riscă șoferii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Abrudacum 4 minute

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare
Economieacum 6 ore

VIDEO: Autostrada A1 Sebeș-Nădlac. Care este stadiul lucrărilor la tunelurile din zona Margina-Holdea, la începutul anului 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Evenimentacum 6 ore

Sondaj INSCOP: AUR ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL la un loc, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 7 ore

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum 2 zile

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 11 ore

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Educațieacum 21 de ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Mai mult din Educatie