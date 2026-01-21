Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, temporar. Ei spun că după ce s-au consultat cu specialiști în domeniul fiscal, au ajuns la concluzia că cetățenii din zona lor ar putea beneficia de o reducere cu 50% a impozitelor, grație unei legi care acordă facilități fiscale locuitorilor din localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării.

Ei spun că au făcut o serie de demersuri la Instituția Prefectului Alba și au ajuns la concluzia că trebuie să sisteze momentan încasarea taxelor la valoarea maximă, după majorarea de la începutul anului.

Ei precizează că cei care au plătit deja, vor primi banii înapoi, dacă facilitatea va fi menținută.

Reamintim că există o reglementare legală în România care prevede reduceri sau scutiri de taxe de până la 50% pentru locuitorii din anumite zone izolate, inclusiv Munții Apuseni și Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Plata impozitelor, suspendată la Câmpeni

”Primăria Câmpeni suspendă temporar plata impozitelor și taxelor locale”

Ca urmare a demersurilor adresate Instituției Prefectului – Județul Alba, Guvernului României și Ministerului Finanțelor, privind acordarea unor facilități fiscale locuitorilor din localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării, prevăzute în HG nr. 323/1996, Primăria Orașului Câmpeni suspendă, începând de joi, 22 ianuarie 2026, încasarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026, până la apariția noilor reglementări legale.

Cristian Dan Pașca - Primarul orașului Câmpeni”

Plata impozitelor, suspendată la Abrud

”Suspend temporar plata impozitelor și taxelor locale!

Dragi cetățeni ai orașului Abrud,

Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în urma demersurilor pe care le-am făcut personal către Instituția Prefectului – Județul Alba, Guvernul României și Ministerul Finanțelor, privind aplicarea facilităților fiscale (de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale) prevăzute de HG nr. 323/1996 pentru localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării, am decis suspendarea temporară a încasării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026.

Această măsură se aplică începând de joi, 22 ianuarie 2026, și va rămâne în vigoare până la apariția unor noi reglementări legale

Menționez însă că amenzile de circulație pot fi achitate în continuare, conform legislației în vigoare.

Vă asigur că voi continua să fac toate demersurile necesare pentru a vă apăra interesele și pentru a vă ține la curent, transparent, cu orice noutate

Cu respect,

Radu Marcel Tuhuț - Primarul orașului Abrud”

Plata impozitelor, suspendată la Arieșeni și Albac

„Primăria comunei Arieşeni informează cetăţenii că pentru câteva zile se suspendă încasarea impozitelor locale deoarece voi propune Consiliului Local modificarea Hotărârii privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2026.

În urma consultărilor cu specialişti din domeniul juridic şi financiar-fiscal, se pot acorda reduceri de până la 50%, pentru cazurile prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

art. 456 alin. (2) lit. i) - pentru locuinţa de domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 464 alin. (2) lit. h) - pentru terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 469 alin. (2) lit. e) - pentru un mijloc de transport aflat în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni.

Modificarea va fi supusă procedurilor legale şi va produce efecte după adoptarea de către Consiliul Local urmând să revenim cu o informare în acest sens, iar după aceasta se va putea relua încasarea impozitelor” - postare a primăriei, pe Facebook.

„În urma memoriului depus la Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi a României şi Instituţia Prefectului Alba, Primăria Comunei Albac recomandă cetăţenilor amânarea plăţii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 până la primirea unui răspuns concret din partea instituţiilor mai sus menţionate.

În cazul în care plăţile au fost sau vor fi încasate, iar reducerea va fi aprobată, sumele de bani vor fi restituite contribuabililor!” - primăria Albac.

