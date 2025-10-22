Connect with us

Protecție pentru avocați: România semnează prima convenție internațională privind garantarea independenței profesiei

România a devenit parte semnatară la Convenția Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, primul instrument internațional dedicat exclusiv garantării independenței și siguranței avocaților.

Ce prevede Convenția: independență, protecție și confidențialitate

Documentul obligă statele semnatare să asigure:

  • independența avocaților față de orice interferență externă;
  • protecția efectivă împotriva amenințărilor, intimidării, hărțuirii sau represaliilor;
  • acces liber și nediscriminatoriu la profesie;
  • confidențialitatea relației avocat-client și libertatea de exprimare în limitele legii.

Avocații, protejați printr-un nou instrument european

Potrivit Ministerului Justiției, această convenție consolidează rolul avocatului ca garant al dreptului la apărare și al unei justiții echitabile, fiind un pas important pentru întărirea statului de drept în România.

„Instrumentul internațional de referință consolidează protecția profesiei de avocat și dreptul de exercitare a acesteia în mod independent și fără discriminare, obstacole ori ingerințe necorespunzătoare”, a transmis Ministerul Justiției. Semnarea convenției are o dublă semnificație: reafirmă angajamentul României față de valorile Consiliului Europei privind drepturile omului, statul de drept și democrația, dar și încrederea acordată profesiei de avocat ca pilon al sistemului judiciar.

După ratificare, convenția va întări cadrul legal național privind:

  • dreptul de practică al avocaților,
  • libertatea de exprimare,
  • disciplina profesională,
  • măsurile de protecție specifice profesiei.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că avocații și organizațiile lor profesionale au un rol esențial în susținerea statului de drept, accesului la justiție și protecției drepturilor fundamentale, iar semnarea acestui document reprezintă o declarație de principiu și de angajament.

