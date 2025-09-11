Connect with us

Economie

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor

Publicat

acum 3 minute

PSD a prezentat pachetul de relansare economică 2025: credite fiscale pentru investiții, RABLA pentru tractoare, sprijin pentru fermieri, subvenții pentru angajarea tinerilor, extinderea producției de medicamente și acces prioritar la gazele din Marea Neagră. Obiective: 120.000 de noi locuri de muncă și creștere economică de 3% în 3 ani.

Miniștrii PSD au prezentat joi, într-o conferință de presă, principalele măsuri din programul de relansare economică pe care partidul l-a lansat oficial joi.

Liderii PSD spun că România are nevoie urgent de un proiect economic pozitiv, care să încurajeze antreprenorii să investească, să crească producția și numărul locurilor de muncă și să aducă mai multe venituri la buget.

Printre măsuri se numără credite fiscale pentru investiții greenfield, garanții de stat pentru companii, stimulente pentru angajarea tinerilor, dezvoltarea producției naționale de medicamente și acces prioritar la gazele din Marea Neagră pentru industria românească.

Investiții strategice și stimulente fiscale pentru companii

Pachetul PSD introduce credite fiscale pentru investiții de la zero, prin care companiile vor putea deduce din impozitul pe profit anumite cheltuieli de investiții pe o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani, în funcție de valoarea proiectului.

Pentru investițiile noi de minimum 20 de milioane de euro în domenii strategice – industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, construcții metalice, producția de utilaje și echipamente – sunt prevăzute mai multe facilități:

  • Scutirea de la plata impozitului pe profit pentru o perioadă de până la 5 ani
  • Teren cu utilități la poartă concesionat pe o durată de 30 de ani
  • Garanții de stat pentru creditele bancare necesare investițiilor
  • Înființarea unui Ghișeu Unic pentru Investiții, o platformă digitală prin care companiile vor putea obține toate avizele și autorizațiile necesare demarării proiectelor.

PSD propune o schemă de garanții de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată astfel: 60% din plafon pentru investiții, echipamente, construcții, digitalizare. 40% pentru capital de lucru.

Facilități pentru companii care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare

Crearea cadrului legal pentru susținerea companiilor care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare.

Propunerea vizează:

  • facilități de până la 50% sprijin credit fiscal pentru investițiile în centrele de date și inteligență artificial
  • deducere de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare realizate în maximum 5 ani
  • credit fiscal de 30% pentru cheltuielile de cercetare, dezvoltare, inovare și acces la creditele pentru cercetare cu cost redus.

Dezvoltarea industriei farmaceutice și a producției de materiale sanitare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că doar 8% din necesarul de medicamente al României este acoperit de producția internă. Din cele 43 de fabrici existente, doar 14 dispun de întregul proces tehnologic.

Pentru reducerea dependenței de importuri, PSD propune:

  • Extinderea capacității de producție pentru medicamente și molecule biosimilare la nivel național
  • Creșterea numărului de fabrici și modernizarea celor existente
  • Sprijin financiar pentru producătorii de materiale sanitare

Sprijin pentru agricultură și relansarea programului RABLA pentru tractoare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat relansarea programului RABLA pentru tractoare din fonduri europene și Fondul pentru Mediu.

De asemenea, PSD propune măsuri fiscale pentru susținerea fermierilor:

  • recuperarea a 50% din investițiile agricole prin deduceri din impozite și taxe, pe o perioadă de 10 ani,
  • deducerea marjei fixe de dobândă pentru creditele contractate de fermieri, direct din impozitul pe profit.

Stimulente pentru angajarea tinerilor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat un program special pentru integrarea tinerilor sub 26 de ani pe piața muncii:

Stimulente financiare pentru angajatori:

  • 1.000 lei/lună pentru primele 12 luni
  • 1.250 lei/lună pentru următoarele 12 luni
  • Obligația angajatorilor de a menține contractele pe perioadă nedeterminată
  • Finanțare mixtă prin fonduri europene și bugetul asigurărilor sociale

Gazele din Marea Neagră, rezervate industriei românești

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că PSD propune acces cu prioritate la gazele din Marea Neagră pentru marile companii românești din sectoarele energo-intensive, cum ar fi industria petrochimică, îngrășăminte naturale și instalații de piroliză.

”Măsura ar putea duce la o reducere a deficitului de balanță comercială cu minimum un miliard de euro încă din primul an”, a precizat ministrul.

Obiectivele pachetului de relansare economică

Potrivit PSD, măsurile anunțate au ca scop:

  • Creșterea economică cu 3% în următorii 3 ani
  • Crearea a 120.000 de noi locuri de muncă
  • Reducerea deficitului comercial sub 8% din PIB
  • Creșterea investițiilor strategice și reducerea dependenței de importuri

Program PSD pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare economică

