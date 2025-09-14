Connect with us

Educație

PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă plătită pentru părinți. Proiectul legislativ a fost depus la Senat

Publicat

acum 3 ore

Un proiect legislativ depus la Senat prevede ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinții care au copii în grădiniță, școala primară sau gimnaziu. Propunerea vizează acordarea unei zile libere plătite angajaților pentru a putea participa la festivitățile de deschidere a noului an școlar.

Potrivit expunerii de motive, măsura vine în sprijinul familiilor, având în vedere că începutul școlii coincide, de regulă, cu o zi lucrătoare. În prezent, mulți părinți sunt nevoiți fie să își ia o zi din concediul de odihnă, fie să solicite învoire de la locul de muncă pentru a putea fi alături de copii. În unele situații, angajatorii au refuzat învoirea sau chiar au sancționat întârzierile.

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Din păcate, începutul coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să fie prezenţi la festivitate este nevoie să îşi ia o zi liberă. Statul trebuie să fie partenerul familiei, nu un obstacol în calea ei”, se arată în document.

Proiectul se află în prezent la Senat, urmând ca în perioada următoare să fie stabilite procedurile parlamentare.

Zile libere legale pentru români în 2025 și 2026

Până la sfârșitul anului 2025 bugetarii au parte de mai multe zile libere legale, inclusiv o „super-vacanță” la finalul lui 2025 și începutul lui 2026.

  • 25 decembrie 2025 (joi) – prima zi de Crăciun
  • 26 decembrie 2025 (vineri) – a doua zi de Crăciun

Vezi și Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026

  • 1 ianuarie 2026 (joi) – Anul Nou
  • 2 ianuarie 2026 (vineri) – a doua zi de Anul Nou
  1. Petru

    duminică, 14.09.2025 at 13:30

    Nu au destule zile libere și minivacanțe plătie. Oricum cei mai mulți,când sunt la lucru,sunt prin oraș la cumpărături.

