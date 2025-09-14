Eveniment
Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Românii se pot pregăti din timp pentru sărbătorile de iarnă din 2025–2026, care aduc un adevărat cadou în calendarul zilelor libere legale. Crăciunul și Revelionul vor fi urmate de mai multe weekenduri și sărbători legale, transformând perioada în minivacanțe de 4 și chiar 7 zile.
Prima este de Ziua Națională, care aduce împreună cu Sfântul Andrei, o minivacanță de trei zile. Sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 se conturează ca o perioadă ideală pentru concedii prelungite, timp petrecut cu familia sau mici escapade turistice. Vor fi 4 zile de Crăciun și dacă se aprobă o ”punte” între sărbători, va rezulta o minivacanță de 7 zile de la Revelion până la Sf. Ioan.
Zile libere de Sf. Andrei și Ziua Națională- minivacanță 3 zile
- 29 noiembrie – Sâmbătă
- 30 noiembrie ( duminică) – Sfântul Andrei- ocrotitorul românilor
- 1 decembrie ( luni)- Ziua Națională a României
Zile libere legale pentru români de Crăciun 2025 și Revelion 2026
Românii vor avea parte de mai multe zile libere legale de Crăciun și Revelion
Crăciun – minivacanță de 4 zile
- 25 decembrie 2025 (joi) – prima zi de Crăciun
- 26 decembrie 2025 (vineri) – a doua zi de Crăciun
- 27 decembrie 2025 ( sâmbătă)
- 28 decembrie 2025 (Duminică)
Revelion 2025-2026 – minivacanță de 7 zile
- 1 ianuarie 2026 (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie 2026 (vineri) – a doua zi de Anul Nou
- 3 ianuarie 2026 ( sâmbătă)
- 4 ianuarie ( duminică)
- 5 ianuarie ( luni)- posibil să fie declarată zi liberă -punte
- 6 ianuarie ( marți) Bobotează ( zi liberă legală)
- 7 ianuarie (miercuri) Sf. Ioan ( zi liberă legală)
Sărbătorile de iarnă vor fi astfel un fel de concediu prelungit pentru mulți angajați, datorită weekendurilor „legate” de zilele libere legale.
Alte sărbători legale în 2025
- 30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României
Alte sărbători legale în 2026
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor
- 10–13 aprilie – Paște ortodox
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
- 31 mai (duminică) – Rusalii
- 1 iunie (luni) – a doua zi de Rusalii
- 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
- 25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.