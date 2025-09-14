Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile

Românii se pot pregăti din timp pentru sărbătorile de iarnă din 2025–2026, care aduc un adevărat cadou în calendarul zilelor libere legale. Crăciunul și Revelionul vor fi urmate de mai multe weekenduri și sărbători legale, transformând perioada în minivacanțe de 4 și chiar 7 zile.

Prima este de Ziua Națională, care aduce împreună cu Sfântul Andrei, o minivacanță de trei zile. Sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 se conturează ca o perioadă ideală pentru concedii prelungite, timp petrecut cu familia sau mici escapade turistice. Vor fi 4 zile de Crăciun și dacă se aprobă o ”punte” între sărbători, va rezulta o minivacanță de 7 zile de la Revelion până la Sf. Ioan.

Zile libere de Sf. Andrei și Ziua Națională- minivacanță 3 zile

29 noiembrie – Sâmbătă

30 noiembrie ( duminică) – Sfântul Andrei- ocrotitorul românilor

1 decembrie ( luni)- Ziua Națională a României

Zile libere legale pentru români de Crăciun 2025 și Revelion 2026

Crăciun – minivacanță de 4 zile

25 decembrie 2025 (joi) – prima zi de Crăciun

26 decembrie 2025 (vineri) – a doua zi de Crăciun

27 decembrie 2025 ( sâmbătă)

28 decembrie 2025 (Duminică)

Revelion 2025-2026 – minivacanță de 7 zile

1 ianuarie 2026 (joi) – Anul Nou

2 ianuarie 2026 (vineri) – a doua zi de Anul Nou

3 ianuarie 2026 ( sâmbătă)

4 ianuarie ( duminică)

5 ianuarie ( luni)- posibil să fie declarată zi liberă -punte

6 ianuarie ( marți) Bobotează ( zi liberă legală)

7 ianuarie (miercuri) Sf. Ioan ( zi liberă legală)

Sărbătorile de iarnă vor fi astfel un fel de concediu prelungit pentru mulți angajați, datorită weekendurilor „legate” de zilele libere legale.

Alte sărbători legale în 2025

Alte sărbători legale în 2026

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor

10–13 aprilie – Paște ortodox

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusalii

1 iunie (luni) – a doua zi de Rusalii

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul

