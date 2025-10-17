Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni

Programul Rabla 2025: interesul pentru tichetele necesare achiziționării mașinilor electrice prin program pare a fi mai scăzut în sesiunea din octombrie 2025. În acest an, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice s-a redus la jumătate.

Bugetul pentru mașinile cu motoare termice sau cele hibride s-a epuizat în 13 minute, la începutul înscrierilor, în 30 septembrie. Însă pentru mașinile electrice, la două săptămâni, încă mai pot fi depuse cereri.

Peste 4.400 de români au depus dosare pentru Rabla Electric, până la data de 16 octombrie, potrivit informațiilor AFM, consultate de Profit.ro. Suma pe care o acoperă aceste cereri este de 78,12 milioane de lei, adică aproximativ 65% din bugetul alocat.

Pentru programul Rabla, bugetul a fost mai mic cu 120 milioane lei (inițial avea 600 milioane lei).

Cererile pentru mașini electrice mai pot fi depuse până în 25 noiembrie. Ecotichetul este în valoare de 18.500 de lei (corca 3.700 de euro), în condițiile în care, anterior, era de 37.000 de lei.

Prin urmare, Ministerul Mediului a finanțat un număr aproape dublu de mașini cu emisii de CO2, ca urmare a reducerii valorii ecotichetului pentru cele electrice.

Ministerul are în plan modificări la Programul ”Rabla”, pentru anul 2026. Se iau în calcul finanțări din fonduri europene, noi criterii de eligibilitate „cu caracter social” (prioritizare pentru persoanele cu venituri mai mici) și a mașinilor produse în România sau Uniunea Europeană.

