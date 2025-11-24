Rabla Auto pentru persoane fizice 2025: AFM a publicat lista cu noi dosare aprobate pentru ecotichete

Rabla Auto pentru persoane fizice 2025: Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat, luni după-amiaza, că a publicat lista cu noi dosare aprobate pentru ecotichete în cadrul programului.

Potrivit AFM, lista cuprinde 3.228 de ecotichete în valoare de 38.167.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

Vezi Lista_beneficiari_pf_acceptate-2025_11_24

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Producătorii auto continuă analiza dosarelor depuse de către solicitanții persoane fizice.

AFM va publica pe site-ul instituției listele cu dosare aprobate, pe măsură ce acestea sunt analizate.

