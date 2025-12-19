Filtre rutiere pe drumurile din Alba. Șoferii sunt testați de polițiști, pentru alcool sau droguri la volan

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba desfășoară acțiuni intensificate pentru prevenirea şi combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Activitățile au loc în cadrul operațiunii europene coordonate „ROADPOL – Alcohol & Drugs”, parte a Programului Operațiunilor al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).

Prin aceste acțiuni se urmărește creșterea siguranței pe drumurile publice, transmite IPJ Alba.

Polițiștii vor organiza filtre rutiere pe drumurile naționale, județene și comunale din întregul județ, în vederea testării conducătorilor auto cu mijloacele tehnice din dotare, inclusiv aparatele etilotest și drugtest.

Poliția Alba recomandă tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil și să evite consumul de alcool sau alte substanțe înainte de a se urca la volan.

