Radare în mini vacanța de 1 Decembrie, în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația pe raza județului
Polițiștii din Alba monitorizează traficul rutier în acest weekend, în mai multe localități din județ. Șoferii sunt atenționați să respecte regulile de circulație. Cum în acest weekend este chiar o mini vacanță de 1 Decembrie, polițiștii vor acționa pentru a asigura un climat de siguranță pe străzile din județ.
Unde vor fi amplasate radare, pe raza județului Alba.
- Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
- Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
- Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
- Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
- Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
- Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
- Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
- Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
- Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
- Cugir – strada Victoriei
- Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
