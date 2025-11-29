Radare în mini vacanța de 1 Decembrie, în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația pe raza județului

Polițiștii din Alba monitorizează traficul rutier în acest weekend, în mai multe localități din județ. Șoferii sunt atenționați să respecte regulile de circulație. Cum în acest weekend este chiar o mini vacanță de 1 Decembrie, polițiștii vor acționa pentru a asigura un climat de siguranță pe străzile din județ.

Unde vor fi amplasate radare, pe raza județului Alba.

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News