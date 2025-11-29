Connect with us

Eveniment

Radare în mini vacanța de 1 Decembrie, în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația pe raza județului

Publicat

acum 2 ore

Polițiștii din Alba monitorizează traficul rutier în acest weekend, în mai multe localități din județ. Șoferii sunt atenționați să respecte regulile de circulație. Cum în acest weekend este chiar o mini vacanță de 1 Decembrie, polițiștii vor acționa pentru a asigura un climat de siguranță pe străzile din județ. 

Unde vor fi amplasate radare, pe raza județului Alba.

  • Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
  • Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
  • Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
  • Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
  • Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
  • Drumul Naţional 75 – Câmpeni   – Gârda – Arieşeni
  • Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
  • Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
  • Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
  • Cugir – strada Victoriei
  • Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

alba iulia, cetate
Evenimentacum 32 de minute

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. GHID pentru cei care sărbătoresc Ziua Națională. PROGRAM, parcări, localuri, obiective turistice
Evenimentacum 2 ore

Radare în mini vacanța de 1 Decembrie, în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația pe raza județului
Evenimentacum 9 ore

VIDEO: Câștigătorii Miss și Mister Boboc 2025, la Colegiul HCC din Alba Iulia. Cine a primit titlul de miss și mister Alba24.ro
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 12 ore

IMM România: Impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului
Economieacum 16 ore

Venitul brut al femeilor, cu aproape 500 de lei mai mic decât cel al bărbaților, în octombrie 2024. Date INS
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Evenimentacum 3 zile

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 24 de ore

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 5 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

LIVE VIDEO: Corul de copii Theotokos în concert la Catedrala Romano Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia: ”Credință și Unire”
Evenimentacum 17 ore

Corul de copii Theotokos va concerta vineri în Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 3 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 4 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 3 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 ore

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie