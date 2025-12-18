Connect with us

Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării. Cine va prelua conducerea Ministerului Economiei

Ministrul Economiei, Radu Miruță, va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării. În locul acestuia, la Ministerul Economiei, este propus pentru preluarea funcției senatorul Irineu Darău.

Cele două propuneri vor fi validate în Comitetul Politic al USR, vineri, 19 decembrie, de la ora 12.00, potrivit Mediafax.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte.

În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o”, a declarat Radu Miruță.

Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei

La rândul său, Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale. A lucrat pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic, potrivit unui comunicat al USR. Din 2020, este senator de Brașov.

„Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat.

Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău.

Președintele Nicușor Dan a semnat la finalul lunii noiembrie decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu din funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării Naționale. Șeful statului a acceptat propunerea premierului Ilie Bolojan și l-a numit interimar pe Radu Miruță.

