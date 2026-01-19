Connect with us

Eveniment

RAR, clarificări despre anvelopele de iarnă. Ce trebuie să știe șoferii români

Publicat

acum 2 ore

RAR, clarificări despre anvelopele de iarnă. Potrivit Registrului Auto Român, legea obligă șoferii să monteze pe mașini anvelope de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Potrivit reprezentanților RAR, toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.

Ce spune legislația

Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost introdusă prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2011 de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006.

Aspectele privitoare la utilizarea anvelopelor de iarnă nu au suferit modificări de la acel moment.

„Noi nu știm cum stă treaba cu „Blue Monday”, dar suntem siguri că circulația fără anvelope de iarnă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei poate transforma orice zi într-una cu adevărat deprimantă pentru orice șofer.

Dincolo de sancțiuni, trebuie să știi că poți pierde mult mai ușor controlul autovehiculului chiar și la viteze mici, iar distanța de frânare crește considerabil.

Anvelopele specifice sezonului rece au un comportament mult îmbunătățit în condiții de aderență scăzută, iar câțiva metri pot face diferența dintre o oprire în siguranță și un accident”, au scris reprezentanții Registrului Auto Român, pe Facebook.

RAR, clarificări despre anvelopele de iarnă. Criteriul esențial: marcajul M și S

Potrivit legii, anvelope de iarnă sunt considerate cele care au marcajul format din literele M și S sub diferite forme M.S., M+S sau M & S.

Anvelopele de iarnă sunt cele care respectă şi sunt omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului Europei din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.

Anvelopele de iarnă sunt construite din cauciuc special pentru a oferi o aderenţă adecvată atunci când temperatura scade sub 7 grade sau carosabilul este acoperit de zăpadă, gheaţă ori polei.

Anvelope „all-season” - clarificări importante

„Nu da crezare zvonurilor despre interzicearea anvelopelor <all seasons>. Aceasta este doar o denumire comercială, fără a avea niciun corespondent în legislația din România”, au mai precizat reprezentanții RAR.

Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pe timp de iarnă conform Ordonanţei de Guvern nr. 5 /2011.

Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată şi legală este inscripţia literelor M şi S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S.

Reprezentanții RAR au menționat însă că din punct de vedere tehnic anvelopa all-season nu este recomandată pentru utilizarea pe tot parcursul anului în ţări cu o climă ca a României, acestea fiind destinate mai degrabă unor ţări cu o climă mai temperată.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

A murit Nichi Ardeal, consilier local la Sebeș și unul dintre primii oameni de afaceri ai orașului
Evenimentacum 28 de minute

UPDATE VIDEO: ACCIDENT rutier la Alba Iulia. Două persoane rănite, după ce două mașini s-au lovit, în zona cartierului Partoș
Evenimentacum O oră

Care este starea bărbatului rănit în urma exploziei dintr-un bloc din Alba Iulia. Ce spun reprezentanții Spitalului Județean
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 3 zile

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Garanție de 200.000 de euro: Firmele de recrutare din România trebuie să garanteze cu bani pentru muncitorii din Asia și Africa
Economieacum o zi

APIA primește deconturi și documente justificative pentru plăți privind bunăstarea animalelor până în 2 februarie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 4 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 4 ore

Horoscop săptămâna 19 - 25 ianuarie: Energie complexă și oportunități de creștere personală și profesională
Evenimentacum 18 ore

VIDEO: Cât dăm la o nuntă în 2026? Ce preferințe au mirii și miresele din Alba. Ce spun organizatorii de nunți despre tendințe
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Evenimentacum 4 zile

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum o zi

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie