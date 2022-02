RĂZBOI în UCRAINA – Ziua CINCI: Ploaie de rachete lansate din Belarus spre orașe ucrainene. Bilanțul de la începutul invaziei

Ziua 5 a invaziei Ucrainei de către Rusia. O nouă noapte de foc în Ucraina, după ce forţele armate ruse au demarat o nouă serie de atacuri în Kiev dar și în zona Odessa.



Forțele Terestre APU au anunțat dimineață: „Coloane de trupe ruse au încercat în mod repetat să ia cu asalt în vecinătatea capitalei. Toate mișcările forțelor inamice au fost sub control și au fost luate decizii în timp util. În capitala țării noastre, situația este sub control”, se arată în comunicat .

„Toate încercările forțelor de ocupație ruse au eșuat. Coloanele de echipamente ale ocupanților au fost distruse. Inamicul a suferit pierderi grele”, a spus Comandantul Apărării Kievului, generalul colonel Alexander Syrsky.

Acesta a mai adăugat că în dimineața zilei de 28 februarie în capitala țării, situația este sub control, subliniind că ucrainenii au demonstrat că „știu să-și protejeze casa de oaspeții neinvitați”.

Duminică armata și voluntarii au provocat pierderi grele trupelor rusești. La planificarea invaziei, rușii nu au luat în calcul gherilele civililor, mare parte dintre aceștia foști soldați în armatele rușilor din Afganistan, acum ”pensionari” dar cu cu o mare experiență de război.

Live TEXT FOTO și VIDEO – ZIUA CINCI Principalele informații despre invazia rușilor în Ucraina ( surse oficiale, rețele de socializare, presă)

Bilanţul victimelor din rândul Ucrainenilor a ajuns la 352 de morţi în Ucraina / Şi Rusia a admis pierderi de militari

În urma atacurilor armatei ruse a ajuns ucrainenii au înregistrat 352 de morţi şi peste 1.600 de răniţi, au anunţat duminică seară autorităţile de la Kiev, în timp ce Moscova a recunoscut, pentru prima dată, că a pierdut militari în confruntări.

Ministerul de Interne de la Kiev a comunicat că, potrivit noilor date, bilanţul invaziei militare ruse este de 352 de morţi, inclusiv 14 copii, potrivit agenţiei Ukrinform.

La rândul său, Ministerul ucrainean al Sănătăţii a anunţat că au fost înregistrate 1.684 de persoane rănite, inclusiv 116 copii.

În urmă cu câteva ore, Lyudmila Denisova, comisarul pentru Drepturile Omului al Parlamentului de la Kiev, anunţase un bilanţ de 210 morţi şi 1.100 de răniţi.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a recunoscut în premieră duminică pierderea unor militari în operaţiunea din Ucraina. „Militarii ruşi au dat dovadă de curaj în executarea misiunilor de luptă. Din păcate, există morţi şi răniţi. Dar pierderile noastre sunt mai mici decât cele ale părţii ucrainene”, a declarat Igor Konacenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova, citat de cotidianul Le Monde.

Ministerul ucrainean al Apărării susţine, potrivit unui nou bilanţ, că aproximativ 4.500 de militari ruşi au murit în confruntările militare, dar bilanţul nu poate fi confirmat din alte surse.

Deși nu există deocamdată informații oficiale din partea Rusiei, adjunctul ministrului Apărării din Ucraina a publicat duminică o estimare a pierderilor armatei lui Putin. Pierderile care se estimează ar fi:

4.300 de decese

27 de avioane

26 de elicoptere

146 de tancuri

706 vehicule blindate

49 de tunuri

un sistem de apărare anti-aeriană Buk

4 sisteme cu lansare multiplă de rachete Grad

30 de vehicule

60 de cisterne

două drone

două ambarcațiuni

UPDATE, ora 04:40 – Rușii au lovit cu o rachetă un bloc din centrul orașului Cernihiv

Ca urmare, un incendiu a izbucnit la etajele 1 și 2. În urma incendiului, o femeie a fost rănită, a declarat Alexander Ivchenko, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat de Urgență din regiune.

Ucraina a fost atacată de rachete rusești lansate din Belarus.

La miezul nopții au fost trase rachete din Belarus spre obiective din Ucraina.

A rocket was launched. Mozyr, February 28, 00:08, #Minsk time Lukashenko, meanwhile, stated that no missiles would be fired from #Belarusian territory during the negotiations. pic.twitter.com/C4a6Z0N801 — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Șofer în trafic, la un pas de a fi lovit de o rachetă

🔥 In #Cherkasy, rocket fire was also caught on video pic.twitter.com/uI7r0zHaHU — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Un fermier ucrainean a luat un tanc rusesc acasă

Primarul Kievului: Orașul nu a este înconjurat.

Primarul Kievului: Informațiile potrivit cărora capitala ar fi înconjurată de forțele rusești, false. Primarul Vitali Klitscho, spune că informațiile potrivit cărora capitala Ucrainei ar fi înconjurată de forțele rusești sunt false.

„În cursul serii, publicații online rusești au răspândit informații cu referire la mine, potrivit cărora Kievul ar fi fost înconjurat și evacuarea oamenilor ar fi fost imposibilă”, a declarat Vitali Klitschko într-un comunicat.

„Și este ciudat că și canalele ucrainene Telegram au început să răspândească informația. Nu credeți minciunile! Aveți încredere doar în informațiile din surse oficiale. Împreună, vom rămâne uniți. Ucraina va învinge!”, a adăugat acesta, potrivit The Guardian.

Un purtător de cuvânt al primarului a declarat pentru Kyiv Independent că Klitschko s-a exprimat greșit mai devreme și că informațiile despre trupele rusești care ar fi încercuit orașul sunt „o minciună și o manipulare”.

Imaginile din satelit de duminică au arătat o desfășurare de forțe rusești de 5,5 kilometri lungime care avansează spre Kiev.

Mai devreme, apăruse informația potrivit căreia Vitali Klitscho ar fi descris capitala Ucrainei ca fiind „încercuită” și o evacuare a civililor nu va fi posibilă.

Atac cu rachete la Cherkasy (sud-est de Kiev)

Mai multe explozii au avut loc în Cherkasky, una dintre acestea,foarte puternică, la un depozit de carburanți.

🔥 In #Cherkasy, rocket fire was also caught on video pic.twitter.com/uI7r0zHaHU — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

O coloană de 5 km de vehicule militare ruseşti este în drum spre Kiev

Imagini din satelit realizate duminică au arătat o mare desfăşurare de forţe terestre ruseşti, inclusiv tancuri, care se deplasează în direcţia capitalei ucrainene Kiev.

Imaginile publicate de Maxar Technologies au arătat o desfăşurare compusă din sute de vehicule militare şi care se întinde pe o colonaă de peste 5 km, a precizat Maxar.

A fost desfășurare de forțe și duminică, în mai multe localități din Ucraina.

Reperele zilei de duminică

(surse oficiale, rețele de socializare, agenții de presă, presa locală și internațională)

Frontul din Ucraina

Kiev

Duminică seara, primarul Kievului – ”suntem în pragul unei catastrofe umanitare”; a anunțat că orașul era încercuit și că o evacuare a civililor nu era posibilă; a mai spus că toate căile de acces erau blocate.

Kievul se afla sub controlul forțelor militare și de apărare teritorială ucrainene, până spre seară. De dimineață, au sunat sirenele și au fost o explozie în partea de vest a centrului capitalei.

Dimineața, au avut lupte puternice în localitățile Bucha și Irpin, în imediata vecinătate a Kievului, la vest. Dacă în Irpin soldații ucraineni au reușit să se apere și să respingă atacul, în Bucha luptele au fost mai de durată. Astfel că, podul rutier dintre cele două localități a fost detonat de către forțele ucrainene.

Harkov

Au fost atacuri și lupte de stradă grele la Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Trupele rusești au aruncat în aer o conductă de gaze naturale.

Trupe rusești de infanterie și vehicule militare au pătruns până în centrul orașului. Au fost surprinse în imagini, printre blocuri. Forțele ucrainene au ripostat. Orașul a rezistat

Alte locații

Explozii, duminică seara, la Zaporojie (sudul Ucrainei)

Forțele ucrainene au doborât o rachetă de croazieră lansată de un bombardier strategic rusesc Tu-22 din Belarus. După ce dimineață a reușit să distrugă din dronă un convoi militar, duminică după amiază o dronă Bayraktar TB2 a neutralizat chiar un sistem antiaerian BUK cu rachete care, în mod teoretic, ar putea fi folosite chiar și împotriva dronelor.

Rachete rusești Iskander au fost lansate din Belarus spre Ucraina, în jurul orei 17:00 (15:00 GMT), a declarat un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei. Declarația a fost făcută după ce biroul președintelui Zelensky anunțase că oficialii ucraineni și ruși urmau să se întâlnească pentru discuții la granița cu Ucraina.

După-amiaza, au fost semnalate explozii puternice în apropierea aeroportului din Jîtomîr (Zhytomyr), la vest de Kiev

Rachete rusești au lovit orașul ucrainean Vasylkiv, situat la sud-vest de capitala Kiev, incendiind un terminal petrolier

Autoritățile din Ucraina au continuat operațiunile de recuperare a victimelor în regiunea Sumy; au scos corpuri ale victimelor sub dărămături, în urma invaziei rusești

Negocieri

De dimineață, Moscova anunța că o delegație rusă a ajuns în Belarus, unde așteaptă partea ucraineană pentru discuții. Zelenski a răspuns că rămâne deschis la negocieri, dar nu în Belarus, folosită pentru agresiunea asupra Ucrainei.

În cele din urmă, cele două părți au convenit să se întâlnească la granița Ucraina-Belarus

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că „nu crede” în rezultatul discuțiilor ruso-ucrainene de la frontiera cu Belarus, dar că „trebuie încercat

Context și decizii

UE a închis spațiul aerian pentru avioanele civile rusești și trimite armament în Ucraina; va impune sancțiuni pentru regimul Lukașenko; site-urile media Sputnik și Russia Today, blocate

Putin pune în alertă forțele nucleare ale Rusiei: „Ordon ministrului apărării și șefului Statului Major să pună forțele de descurajare ale armatei ruse în alertă specială de luptă”

Forțele ruse au pierdut aproximativ 4.300 de militari în timpul invaziei lor în Ucraina (spune ministrul adjunct al apărării Hanna Malyar). Ai mai pierdut aproximativ 146 de tancuri, 27 de avioane, 26 de elicoptere, 146 tancuri, 706 blindate de luptă, 49 tunuri, 1 sisteme antiaerian, 30 alte vehicule militare.

Un general ucrainean a spus într-o conferință de presă ținută la Washington că țara sa a capturat 200 de soldați ruși prost echipați, unii foarte tineri. Li s-a permis să-și sune părinții. Alții erau dezorientați și le era foame

Turcia limitează accesul navelor de război rusești în Marea Neagră (Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, într-un interviu acordat CNN Turk)

4.124 de persoane au fost reținute în Rusia, după proteste, de la începutul invaziei în Ucraina; duminică, până la 17.50, ora Moscovei (16.50, ora României), 1.002 persoane reținute pentru proteste în 44 de orașe din întreaga țară; în Moscova au fost reținute 484 de persoane (CNN/ ONG)

Proteste masive în mai multe țări, împotriva invaziei militare ruse în Ucraina: Berlin, peste 100.000 de oameni; Minsk, câteva sute de oameni; Sankt Petersburg

Antonov 225, cel mai mare avion din lume, ar fi fost distrus în urma unor bombardamente de lângă Kiev

Presa ucraineană: sâmbătă noaptea, în sudul țării, câțiva romi au furat un tanc rusesc. ”Repetăm. Romii. Tanc. Furat. De la ruși”, a scris un locuitor din zonă pe rețelele de socializare

Doi cunoscuți oligarhi ruși, Oleg Deripaska și Mihail Fridman, au cerut pace în Ucraina

Peste 7 milioane de ucraineni și-ar fi părăsit locuințele (Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor)

UE alocă 450 milioane euro pentru armanent care va ajunge în Ucraina. Administrația Biden va cere Congresului SUA aprobarea unui ajutor de 6,4 miliarde de dolari.

Ucraina înființează o legiune „internațională” pentru voluntari din străinătate

Guvernul de la București trimite în Ucraina o nouă tranșă de ajutoare: combustibil, veste antiglonț, căști, munitie si echipamente militare, apă și medicamente

Gazprom, controlat de Kremlin: exporturile de gaze rusești prin Ucraina către Europa au continuat în mod normal, în conformitate cu solicitările clienților.

Volodimir Zelenski a cerut lumii să lase Rusia fără drept de vot în Consiliul de Securitate al ONU; a spus că acțiunile Rusiei în Ucraina se apropie de „genocid”

După Facebook, și Google a anunțat că interzice organelor de propagandă ale Kremlinului, printre care și RT, să mai primească bani pentru reclamele apărute pe internet, aplicații sau pe YouTube

