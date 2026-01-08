Recomandări ISU Alba pentru locuitori în contextul avertizărilor meteo de viscol și ninsori. Atenționări pentru șoferi

ISU Alba atenționează că meteorologii au emis un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m pentru zona de sud al județului Alba valabil, până la ora 23.00.

Totodată, este în vigoare și un cod galben de ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă pentru zona de est a județului Alba valabil până la ora 23.00.

Vezi Avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de vânt, ninsori și ger în Alba și alte județe

Atenționări ISU Alba

Fiți precauți!

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare;

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate;

Urmăriți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență

foto: Instituția Prefectului Alba/ Facebook

