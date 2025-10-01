Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală a fost discutată miercuri în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia

Discuțiile vor continua și săptămâna viitoare, când s-ar putea ajunge la o decizie.

Reforma administrației publice locale s-ar putea face la pachet cu reforma administrației centrale, scrie presa centrală.

La întâlnire au participat premierul Ilie Bolojan, șeful PNL, vicepremierul Marian Neacşu şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor și Cseke Attila (UDMR) și Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

Guvernul Bolojan a anunțat că reforma administrației este necesară și va fi făcută, însă proiectul a fost amânat din cauza neînțelegerilor din coaliție.

Din cauza lipsei unui consens, pachetul legat de reducerea posturilor din administrație a fost exclus din setul de măsuri pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

