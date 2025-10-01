Administrație
Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală a fost discutată miercuri în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Discuțiile vor continua și săptămâna viitoare, când s-ar putea ajunge la o decizie.
Reforma administrației publice locale s-ar putea face la pachet cu reforma administrației centrale, scrie presa centrală.
La întâlnire au participat premierul Ilie Bolojan, șeful PNL, vicepremierul Marian Neacşu şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor și Cseke Attila (UDMR) și Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament.
Guvernul Bolojan a anunțat că reforma administrației este necesară și va fi făcută, însă proiectul a fost amânat din cauza neînțelegerilor din coaliție.
Din cauza lipsei unui consens, pachetul legat de reducerea posturilor din administrație a fost exclus din setul de măsuri pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
2 Comentarii
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
pilu
miercuri, 01.10.2025 at 17:53
Reducerea va avea loc, never, că doar nu deageaba s-a luptat PSD-ul în 30 de ani să-și infiltreze camarila și să vină Bolojan să-i risipească. Vom fi niște creduli. Ăștia dinamitează tot și tot timpul. Dar au program de reformă. Gulgute.
Petru
miercuri, 01.10.2025 at 19:27
De când sunteți la guvernare tot reduceți posturile, dar nu menționați când începe procedura.
Eu zi să nu mai faceți valuri, oricum nu faceți nimic, mai ales că mai este puțin și intrați în spiritul sărbătoriilor de iarnă.