Connect with us

Eveniment

Reguli noi la comerțul cu animale. DSVSA Alba: Achiziția fără documente anulează despăgubirile în caz de boală și aduce amenzi

Publicat

acum O oră

Reguli noi la comerțul cu animale: Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri, au transmis reprezentanții DSVSA Alba.

Cumpărarea și vânzarea animalelor se poate realiza doar cu respectarea legislației sanitare veterinare care prevede obligații privind mișcarea și identificarea acestora, precum deținerea documentului de circulație și a altor documente de însoțire și identificare a animalelor.

În caz contrar, vânzătorul și cumpărătorul animalelor riscă amenzi. Cumpărătorul nu va fi despăgubit în caz de boală a animalelor, care îi poate afecta întreaga exploatație.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel european si național (multiple focare de leucoză bovină, pestă porcină africană, anemie infecțioasă ecvină, variolă ecvină etc.) DSVSA Alba, alături de alte instituții abilitate, va efectua controale mai riguroase ale circulației animalelor, pentru evitarea răspândirii acestor boli.

”Este obligatoriu ca fiecare vânzător de animale, înainte de a începe procesul de vânzare, să ia legătura cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din localitatea de proveniență, pentru a elibera documentul de circulație și alte documente prevăzute de legislație, în vederea comercializării.

De asemenea, cumpărătorii animalelor trebuie să se asigure că acestea sunt identificate și înregistrate. Și în acest caz, cumpărătorul are obligația de a anunța medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Mai exact, în termen de 3 zile lucrătoare de la dobândirea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, deținătorul de animale notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la prezența respectivelor animale în exploatație, prezentând acestuia documentul de circulație pentru animalele dobândite.

Proprietarul exploatației trebuie să permită accesul în exploatație doar animalelor identificate și înregistrate conform legislației în vigoare și doar celor care sunt însoțite de documentele de circulație sau alte documente sanitar-veterinare obligatorii.

Transmitem fermierilor să nu achiziționeze animale neidentificate și neînregistrate întrucât, în caz de boală, se pot îmbolnăvi și celelalte animale prezente în exploatație.

În concluzie, fiecare mișcare a animalelor se desfășoară numai dacă acestea sunt însoțite de documentul de circulație și, după caz, de alte documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

Fiecare deținător de animale are obligația de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării și înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine.

Fiecare deținător de animale are obligația de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenție de mișcare a animalelor.

La achiziționarea animalelor, noul deținător este obligat să facă dovada că deține cod de exploatație. Facem apel la cumpărătorii de animale să achiziționeze doar dacă acestea au documente, întrucât acest lucru înseamnă că au un status de sănătate cunoscut.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 9 minute

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 38 de minute

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Evenimentacum O oră

Reguli noi la comerțul cu animale. DSVSA Alba: Achiziția fără documente anulează despăgubirile în caz de boală și aduce amenzi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 20 de ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 38 de minute

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum 3 ore

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 minute

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor
Economieacum 5 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 5 ore

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 20 de ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum 2 ore

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum 22 de ore

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Evenimentacum o zi

Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 3 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Educațieacum 17 ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie