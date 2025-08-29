Reguli noi la impozitul pe mașini: se va lua în calcul și norma de poluare. Care sunt pragurile

Reguli noi la impozitul pe mașini. Guvernul pregătește un nou mod de calcul pentru impozitarea autovehiculelor, care va lua în calcul, pe lângă capacitatea cilindrică și norma de poluare a vehiculelor. Astfel, pentru mașinile mai vechi, sumele datorate de șoferi vor crește substanțial.

Ministerul Finanțelor a publicat joi, în dezbatere, un proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Documentul modifică și completează, printre altele, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Reguli noi la impozitul pe mașini

Astfel, la calcularea impozitului pentru mijloacele de transport se va lua în calcul, pe lângă capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Potrivit proiectului, în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia și norma de poluare, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Astfel, în cazul triciclurilor, cvadriciclurilor, motocicletelor și autoturismelor cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv, valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi:

în cazul normelor de depoluare Non-Euro – Euro 3 – 19,5 lei

– în cazul normei de poluare Euro 4 – 18,8 lei

în cazul normei de poluare Euro 5 – 17,6 lei

în cazul normei de poluare Euro 6 – 16,5 lei

pentru hibride cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km – 16,2 lei

În prezent, pentru categoriile de autovehicule menționate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma de 8 lei, indiferent de norma de poluare.

Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusiv, valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi:

în cazul normelor de depoluare Non-Euro – Euro 3 – 29,7 lei

în cazul normei de poluare Euro 4 – 28,5 lei

în cazul normei de poluare Euro 5 – 27,6 lei

în cazul normei de poluare Euro 6 – 25,1 lei

– pentru hibride cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km – 24,6 lei

În prezent, entru categoriile de autovehicule menționate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma de 18 lei, indiferent de norma de poluare.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii vor avea obligația de a colabora în vederea realizării schimbului de date și informații privind norma de poluare prevăzută. Procedura privind schimbul de date și informații se stabilește pe bază de protocol încheiat între cele trei ministere.

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

În cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50g/km, impozitul se va putea reduce cu maximum 30%, conform hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, după caz. În prezent, reducerea prevăzută era de maxim 50%.

În cazul autovehiculelor acționate electric, impozitul pe mijloacele de transport urmează să fie de 80 lei/an.

