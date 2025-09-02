Connect with us

Eveniment

Reguli pentru bilete și abonamente la transportul cu trenul, în anul școlar 2025-2026. Ce trebuie să știe elevii

Publicat

acum 34 de secunde

CFR Călători prezintă facilitățile pentru elevi în transportul cu trenul, pentru anul școlar 2025-2026.

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, de:

  • bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare
  • abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

Facilitățile pentru elevi în transportul cu trenul. Perioada de valabilitate

Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție: elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu data de 1 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Emiterea biletelor și abonamentelor

Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:

  • casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;
  • online și de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;
  • personalul de tren, în baza carnetului/legitimației de elev vizat, în următoarele situații:
    • stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau îmbarcarea este în afara programului caselor de bilete;
    • stația nu este deservită de personal CFR Călători.

Începând cu data de 1 octombrie, sunt valabile numai ID-urile de elev pentru anul școlar 2025/2026.

Abonamentele lunare gratuite se pot obține de la:

  • casele de bilete (pe suport tip carton) din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;
  • online, prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete.

Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

  • carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;
  • sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;

Alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie elevilor, nu sunt acceptate.

Verificarea în tren

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:

  • biletul/abonamentul gratuit valabil (în original sau cod QR pentru cele digitale);
  • un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere/conducere) sau, pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere (original/copie);
  • în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul/legitimația de elev (doar dacă include fotografia și CNP-ul).

Elevii care nu prezintă documentele menționate vor fi considerați fără bilet/abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare (se vor aplica tarife de taxare în tren, superioare celor de la casele de bilete).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 34 de secunde

Reguli pentru bilete și abonamente la transportul cu trenul, în anul școlar 2025-2026. Ce trebuie să știe elevii
Evenimentacum 9 ore

Apel umanitar pentru doi frați din satul Popești, comuna Întregalde. Au rămas fără casă, în urma unui incendiu
Educațieacum 10 ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 12 ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Primăria Alba Iulia caută firmă pentru servicii de întreținere a semafoarelor și camerelor de trafic rutier. Licitație reluată
Administrațieacum 4 zile

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

GHID pentru plata CASS din 1 septembrie 2025: cum se face înregistrarea și plata voluntară a contribuției la sănătate
Actualitateacum 16 ore

Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie, propuse Guvernului de Asociația Prosumatorilor de Energie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 12 ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Evenimentacum 19 ore

Ilie Bolojan a amenințat că-și va da demisia din funcția de premier: „Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Sportacum 14 ore

Performanță istorică: Echipa de polo pe apă CSM Oradea ajunge în BL8 (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul
Evenimentacum 22 de ore

7 septembrie: Fiii satului Limba, ediția 57. Meci tradițional de fotbal, spectacol folcloric, foc de tabără și discotecă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 2 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Ziua Mondială a Educației
Actualitateacum 15 ore

Ministerul Educației ia în calcul diferențierea la plata cu ora pentru profesori, între urban și rural, din 2026
Mai mult din Educatie