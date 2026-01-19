Report URIAȘ la Joker și la Loto 6/49. Ce sume pune la bătaie Loteria Română, la extragerea de joi

Report URIAȘ la Joker și la Loto 6/49: Un report de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeași categorie, este un report de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

De asemenea, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste un milion de euro).

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 36.113 de câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

La Joker, la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este un report cumulat de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro) iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

La tragerea Super Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Mioveni, județul Argeș.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

