Restricții de circulație la Aiud pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată. Zona vizată și ruta ocolitoare

Primăria Aiud anunță restricții de circulație, de miercuri, 29 octombrie, spre localitatea Gâmbaș. Se fac lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată pe strada Tribun Tudoran.

”În perioada 29 – 31 octombrie 2025, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Gâmbaș va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Tribun Tudoran, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107D, str. Morii, str. Stadionului, DJ 107E, traversare calea ferată str. Ion Creangă, str. Hotar (vecinătatea Prebet și vecinătatea grădinii Penitenciarului).

Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier iar Poliția Transporturi Feroviare va asigura dirijarea circulației în zonă”, transmite Primăria Aiud.

