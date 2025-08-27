Connect with us

Restricții de circulație pe Autostrada A1, în zona Sebeș și Orăștie. Reparații la rosturi de dilatație și asfaltări

Publicat

acum 28 de secunde

Restricții de circulație pe Autostrada A1, în zona Sebeș și Orăștie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că până la data de 30 august 2025, pe Autostrada A1 sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, în zona municipiului Sebeș este restricționată circulația pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, în vederea executării de lucrări de reparații la rosturile de dilatație.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.

De asemenea, între km 305+700 și km 306+100, în zona pasarelei peste DJ 106K, la ieșirea din Sebeș spre Daia Română, pe Calea 2 se desfășoară miercuri, până la ora 15:00, lucrări de reparații cu mixtură asfaltică. Banda 1 și banda 2 sunt închise, se circulă pe banda de urgență.

Tot pe A1, în zona Orăștie, pe Calea 2 se desfășoară lucrări de montare a unor camere de supraveghere. Potrivit CNAIR, între orele 10:00 – 15:00, se va circula pe banda 2, iar banda 1 și banda de urgență vor fi închise. Se estimează reluarea circulației normale în jurul orei 15:00. La fața locului se află IPJ Hunedoara.

foto: arhivă

Ultimele articole pe alba24
