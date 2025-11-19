Cugir
Restricții de circulație pe centura ocolitoare a localității Vinerea, pe sensul de mers Șibot-Cugir. Se fac lucrări la carosabil
Restricții de circulație pe centura ocolitoare a localității Vinerea, pe sensul de mers Șibot-Cugir. Se realizează lucrări (reparații) la partea carosabilă.
Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează că, pe centura ocolitoare a localității Vinerea, se efectuează reparații asfaltice, care impun restricționarea circulației pe sensul de mers Șibot-Cugir.
Se circulă doar pe sensul de mers Cugir-Șibot.
Pe raza localității Vinerea, pe DJ 704, se circulă pe ambele sensuri de mers.
Foto: arhivă, rol ilustrativ
