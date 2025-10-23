Restricții de circulație pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, pentru lucrări de asfaltare. Precizările Primăriei

Primăria Alba Iulia a transmis că începând de joi după-amiaza, circulația vehiculelor este restricționată pe o porțiune din strada Emil Racoviță, între B-dul Republicii și accesul auto în zona blocurilor, pentru lucrări premergătoare asfaltării.

„În vederea executării lucrărilor premergătoare asfaltării, începând din această după-amiază, circulația vehiculelor pe strada Emil Racoviță, pe sectorul afișat pe harta anexată în culoarea roșie (dinspre Bulevardul Republicii), va fi restricționată până la începutul săptămânii viitoare (luni, 27 octombrie).

În această perioadă, accesul auto în zona blocurilor se va face de către strada Petre Ispirescu (în culoarea verde), proaspăt asfaltată.

Ne cerem scuze locuitorilor pentru disconfortul cauzat de aceste lucrări de modernizare a carosabilului, absolut necesare în zonă”, au transmis reprezentanții Primăriei, pe pagina de Facebook.

