Restructurarea Ministerului de Interne: schimbări de compartimente, dispecerate integrate. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare

Ministerul Afacerilor Interne a început un proces amplu  de analiză și consultare interinstituțională. Se încearcă reconfigurarea structural și funcțională a ministerului.

Sunt luate în discuție, printre altele, creșterea vârstei de pensionare, posibile comasări de compartimente, concentrare a comenzii în teritoriu, sistem integrat de dispecerate pentru ordine publică.

Ministrul Cătălin Predoiu spune că „nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”. De asemenea, potrivit sursei citate, deciziile vor fi luate gradual, cu consultarea părților interesate.

Luni, s-au desfășurat consultări, ”în vederea reconfigurării structurale și funcționale a sistemului instituțional, cu scopul de a răspunde mai eficient nevoilor de siguranță ale cetățenilor și de a adapta structurile MAI la realitățile actuale”.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a condus o ședință tehnică de lucru cu structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia a prezentat direcțiile de reconfigurare structurală și funcțională a MAI, cu obiectivul de a crește eficiența instituției în slujba cetățenilor.

Restructurarea Ministerului de Interne. Metodologia procesului

Procesul de reconfigurare se va desfășura pe domenii și pe structuri de intervenție, în trei etape:

  • elaborarea conceptelor, incluzând contribuții din partea structurilor ministerului și a altor instituții relevante
  • prezentare și dezbatere publică, cu atragerea și integrarea contribuțiilor instituționale și interinstituționale (Guvern și societate civilă)
  • lansarea proiectelor de acte normative, atât de nivel legal, cât și infralegal

Restructurarea Ministerului de Interne. Linii de intervenție

MAI a anunțat linii de intervenție privind revonfigurarea ministerului.

  • Ordine și siguranță publică
  • Sistem integrat de dispecerate pentru OSP (ordine și siguranță publică)
  • Programul „e-Sigur” – colectarea și analiza datelor din trafic prin concentrarea imaginilor și informațiilor obținute din trafic și eficientizarea aplicării contravențiilor
  • Noua concepție de management al traficului la nivel național, cu proiect-pilot deja realizat în București
  • Noua concepție de pază a Jandarmeriei Române, care include:
    • paza instituțiilor și a obiectivelor MAI
    • paza transporturilor
  • Noua structură a DGA, cu arondare pe Curți de apel
  • Noua concepție privind Poliția Transporturilor
  • Noua concepție privind Jandarmeria Română – adaptarea la realitățile din teren, distribuție a structurilor în funcție de numărul de locuitori din județe, cu eventuale comasări; analiza optimizării capacității de intervenție
  • Noua concepție privind normarea personalului la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor
  • Evaluarea atribuțiilor și eficienței structurilor de evidența persoanelor și pașapoarte
  • Noua structură a Poliției de Frontieră, cu integrarea IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări)
  • Situații de urgență

Restructurarea Ministerului de Interne. Modificări privind personalul

MAI amintește că sunt luate în calcul reconfigurări de ordin general și funcțional

  • Creșterea vârstei de pensionare (măsură integrată în concepția pentru ordine și siguranță publică)
  • Reconfigurarea criteriilor de acordare a gradelor superioare
  • Întărirea protecției cadrelor prin lege – întărirea autorității personalului la intervenție și inspecție

S-a mai discutat despre elaborarea unui concept unitar de utilizare a dronelor – fie integrate în fiecare structură, fie printr-un departament specializat.

Aparatul Central al MAI va fi reorganizat prin evaluarea compartimentelor, eliminarea paralelismelor, dimensionare adecvată, respectiv prin limitarea la minimum a activității birocratice.

Consultări cu reprezentanții sindicatelor

Potrivit MAI, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor, ministrul Predoiu a prezentat direcțiile de reconfigurare. Acesta susține că „nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”.

Totodată ministrul a subliniat faptul că este doar o discuție de principiu privind vârsta de pensionare și că nu s-a luat încă vreo decizie în acest sens. Proiectul prezentat la întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor a preluat mai multe propuneri făcute de aceștia.

Conform ministrului Afacerilor Interne, proiectul va fi finalizat la jumătatea lunii decembrie. Vor mai fi consultări cu partenerii sociali și structurile din teren, urmând să fie ulterior supus evaluării Guvernului și Parlamentului.

Consultări cu primarii

Ministrul Predoiu a discutat, în sistem de videoconferință, și cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România. Au fost prezentate discutate măsuri concrete privind organizarea și eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor, în special în domeniul gestionării traficului și al siguranței publice.

Una dintre direcțiile analizate a fost integrarea dispeceratelor existente, cu scopul de a reduce constrângerile logistice și de a utiliza mai eficient resursele disponibile.

„Ne dorim o abordare unitară, pe principii de eficiență. Sunt localități unde dispeceratele sunt deja integrate, dar există o diversitate de situații la nivel național. Din partea primarilor am constatat un interes real pentru eficientizarea acestor structuri și, pe această bază, putem construi o nouă concepție a gestionării traficului și a siguranței publice în România”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

În cadrul întâlnirii cu primarii, ministrul a anunțat lansarea unui grup de lucru mixt (task force), format din specialiști ai MAI și ai administrației publice locale. Acesta va elabora în perioada următoare o serie de concepte de reconfigurare structurală și funcțională.

„Vom comunica aceste concepte tuturor autorităților locale și vom prelua sugestiile și propunerile dumneavoastră. Nu vorbim despre o decizie deja luată, ci despre un proces deschis, bazat pe dialog și colaborare”, a precizat ministrul Predoiu.

Toate schimbările vor fi implementate transparent, gradual și în strânsă consultare cu toți actorii relevanți, mai precizează MAI.

