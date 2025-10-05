Connect with us

Actualitate

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți

Publicat

acum O oră

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au descoperit o modalitate de a utiliza inteligența artificială și informațiile semnalului Wi-Fi pentru a cartografia în timp real o cameră și persoanele sau obiectele din interiorul acesteia.

Au făcut acest lucru cu ajutorul Stable Diffusion 3, un model de Inteligență Artificială de tipul text to image.

Această implementare, numită LatentCSI, utilizează o combinație între informațiile existente despre starea canalului Wi-Fi (CSI) și Stable Diffusion pentru a captura imagini bazate exclusiv pe semnalele Wi-Fi, iar imaginile sunt terifiant de precise, potrivit Techrider.ro.

Semnalele WiFi pot fi folosite și pentru a detecta atât prezența cât și mișcarea persoanelor într-o locuință.

Practic, propria ta rețea poate fi un spion, dacă este utilizată de altcineva, din afară.

Tehnologia se bazează pe analiza modului în care semnalele WiFi se reflectă și sunt absorbite de obiecte și corpuri.

Când undele WiFi traversează un spațiu, acestea se reflectă pe pereți, mobilier și corpuri umane. Mișcarea unei persoane modifică modelul de propagare al semnalului, creând variații detectabile.

Routerele moderne pot măsura caracteristicile detaliate ale semnalului – amplitudine, fază, întârziere. Când cineva se mișcă, aceste caracteristici se modifică într-un mod specific.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 35 de minute

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum O oră

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
Evenimentacum 2 ore

Proiect pentru tinerii care vor să își gestioneze mai bine emoțiile cu ajutorul teatrului, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 4 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a doua tranșă a ajutorului pentru cei cu pensii mici
zile libere 2025
Actualitateacum 17 ore

Registrul Comerțului: 13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 3 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Sărbătoarea Încoronării, evenimentul cultural central al lunii octombrie, la Alba Iulia. PROGRAM
Evenimentacum 15 ore

VIDEO: „Restaurări de poveste” la Colțești. Case cu arhitectură vernaculară, restaurate și repuse în circuitul comunității
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum O oră

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 5 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 35 de minute

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 23 de ore

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum o zi

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 2 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie