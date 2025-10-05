Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au descoperit o modalitate de a utiliza inteligența artificială și informațiile semnalului Wi-Fi pentru a cartografia în timp real o cameră și persoanele sau obiectele din interiorul acesteia.

Au făcut acest lucru cu ajutorul Stable Diffusion 3, un model de Inteligență Artificială de tipul text to image.

Această implementare, numită LatentCSI, utilizează o combinație între informațiile existente despre starea canalului Wi-Fi (CSI) și Stable Diffusion pentru a captura imagini bazate exclusiv pe semnalele Wi-Fi, iar imaginile sunt terifiant de precise, potrivit Techrider.ro.

Semnalele WiFi pot fi folosite și pentru a detecta atât prezența cât și mișcarea persoanelor într-o locuință.

Practic, propria ta rețea poate fi un spion, dacă este utilizată de altcineva, din afară.

Tehnologia se bazează pe analiza modului în care semnalele WiFi se reflectă și sunt absorbite de obiecte și corpuri.

Când undele WiFi traversează un spațiu, acestea se reflectă pe pereți, mobilier și corpuri umane. Mișcarea unei persoane modifică modelul de propagare al semnalului, creând variații detectabile.

Routerele moderne pot măsura caracteristicile detaliate ale semnalului – amplitudine, fază, întârziere. Când cineva se mișcă, aceste caracteristici se modifică într-un mod specific.

