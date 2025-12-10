Connect with us

Revelion 2025-2026 în Alba: prețurile cazărilor din Apuseni pentru două persoane sau pentru închirierea integrală a cabanei

Publicat

acum 2 ore

Revelion 2025-2026 în Alba. Ofertele pentru cazările de revelion sunt cele mai căutate în această perioadă. În mai puțin de o lună vor sfârâi grătarele, va răsuna muzica și se vor ciocni paharele de șampanie în unitățile de cazare din județ. 

Potrivit platformei Turistinfo.ro, prețurile pentru 3 sau 4 nopți de cazare în Arieșeni variază în funcție de condiții și facilități.

De exemplu, oferta pentru închirierea integrală a unei demipensiuni în Arieșeni sau pentru închirierea unei singure camere, pentru minim patru nopți, cu masa festivă inclusă în preț, poate ajunge la aproximativ 1.800 de lei de persoană.

Astfel, închirierea integrală a acesteia poate ajunge la aproximativ 21.000 de lei. În Gârda de Sus, județul Alba, prețul de închiriere integrală pentru trei nopți, pentru un grup de opt persoane, este de 5.040 de lei.

Mai exact, se ajunge la un preț de 630 de lei de persoană pentru o ofertă care include doar cazarea.

În Luncile Prigoanei, în apropiere de Domeniul Schiabil Șureanu, prețurile pentru o cazare de minim trei nopți (între care și noaptea de Revelion) unui grup de zece persoane este 12.000 lei. Un numar mai mic de persoane va achita tot 12.000 lei.

Pentru această cazare fără mese incluse, prețul ajunge la 1.200 de lei de persoană.

Oferte pentru închirierea integrală

Totodată, există grupuri pe Facebook unde sunt postate cazări de Revelion, iar pentru închirierea integrală a unei cabane prețurile „explodează”, trecând chiar și de 10.000 de lei pentru două nopți.

Pentru un grup de 10-12 persoane, o cazare simplă în Albac, la aproximativ 100 de kilometri de Alba Iulia, fără ciubăr sau masă festivă, poate ajunge la 10.000 de lei.

De asemenea, multe cazări presupun o capacitate pentru un anumit număr de persoane, însă în realitate se adaugă două locuri pe colțarul din sufrageria unde, cel mai probabil, se va ține petrecerea. Aspect care nu este menționat clar în descriere.

În Vârtop, la aproximativ 130 de kilometri de Alba Iulia, închirierea integrală a unei cabane cu ciubăr inclus, cu o capacitate de 14 persoane, prețul era aproximativ 14.000 de lei.

93% din locurile de cazare sunt ocupate

Oferte de Revelion sunt disponibile și în alte zone ale Apusenilor. Potrivit Booking.com, aproximativ 7% dintre proprietățile listate pe platformă în această zonă sunt încă libere.

De exemplu, în Padiș, o cameră family (un pat dublu și două suprapuse) într-o pensiune cu mai multe familii, se găsește la prețul de 8.400 de lei, pentru trei nopți, 30 decembrie – 2 ianuarie.

În acest preț sunt incluse micul dejun și cina.

În Mărtinie, la aproximativ 40 de kilometri de Alba Iulia, o cazare de tip A frame, cu un dormitor pentru două persoane, se găsește la prețul de aproximativ 1.000 de lei pentru două nopți, în perioada 31 decembrie – 2 ianuarie.

Așadar, încă mai sunt disponibile cazări pentru noaptea de Revelion, însă trebuie să țineți cont că majoritatea unităților solicită un număr minim de nopți, de regulă trei sau patru.

Prețurile diferă în funcție de facilități și de pachetele incluse, dar există atât variante mai accesibile, cât și opțiuni premium, în funcție de bugetul fiecăruia.

