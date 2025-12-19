Revelion în costum de baie, la Băile Sărate din Ocna Mureș. Care este meniul și cât costă un bilet. PROGRAMUL de sărbători

Revelion în costum de baie, la Băile Sărate din Ocna Mureș. Complexul Băile Sărate din Ocna Mureș organizează și în acest an o petrecere de Revelion pentru cei care doresc să înceapă noul an într-un mod inedit.

Costul pentru noaptea de 31 decembrie petrecută într-o ținută confortabilă, în jurul piscinelor interioare ale complexului, este de 570 de lei de persoană.

Meniul va include antreuri bufet, gustare caldă, fel principal, bar și candy bar. Atmosfera va fi întreținută de un DJ, iar din program nu vor lipsi focurile de artificii.

Petrecerea de Revelion la Băile Sărate din Ocna Mureș, aflate pe strada Fabricii nr. 12, va începe miercuri, 31 decembrie, la ora 20:00.

Detalii și rezervări pot fi obținute la numărul de telefon 0735.356734. Organizatorii le recomandă oaspeților să aibă la ei halat sau prosop.

Revelion în costum de baie, la Băile Sărate din Ocna Mureș. Care este meniul

Antreu

Șnițel Palermo

Chiftelute aperitiv în crustă de susan

Raffaello de brânzeturi

Ruladă de porc în mantie de seminţe

Crostini cu gorgonzola și piersici

Cupe cu guacamole și creveți

Cuburi aperitiv cu spanac și brânză

Frigărui caprese cu roșii și mozzarella

Mozaic cu brânzeturi și legume

Salată de vinete

Salată de icre

Salată italienească de linte

Salată cu pui și dressing cremos

Salată mediteraneană cu buratta și prosciutto crudo

Gustare caldă

File de dorada în crustă de seminţe și sos pesto roșu

File de lup de mare la cuptor cu sos bechamel de lămâie

Gratin de broccoli și conopidă

Fel principal

Cotlet de vițel cu sos brun spaniol

Medalion din mușchiuleț de porc cu sos de ghimbir cu ardei copți

Cartofi țărănești cu bacon și ardei

Bar

Șampanie,

Apă plată,

Apă minerală,

Coca Cola,

Fanta,

Bere draft Stella Artois & Bergenbier,

Vin alb,

Vin roșu,

Martini,

Lichior,

Vodka Absolut,

Coniac Jidvei,

Whiskey Jack Daniel's,

Cafea.

Candy bar, cocktail bar, spumă party, muzică, lumini, DJ, artificii

Program de sărbători la Băile Sărate Ocna Mureș

Potrivit site-ului oficial, programul de sărbători la complexul balnear Băile Sărate Ocna Mureș este următorul:

miercuri, 24 decembrie, între orele 09:00 - 18:00

joi, 25 decembrie, între orele 09:00 - 21:00

vineri, 26 decembrie, între orele 09:00 - 21:00

miercuri, 31 decembrie, între orele 09:00 - 14:00

joi, 1 ianuarie, între orele 12:00 - 21:00

În zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie, bucătăria este închisă.

