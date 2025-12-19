Eveniment
Revelion în costum de baie, la Băile Sărate din Ocna Mureș. Care este meniul și cât costă un bilet. PROGRAMUL de sărbători
Revelion în costum de baie, la Băile Sărate din Ocna Mureș. Complexul Băile Sărate din Ocna Mureș organizează și în acest an o petrecere de Revelion pentru cei care doresc să înceapă noul an într-un mod inedit.
Costul pentru noaptea de 31 decembrie petrecută într-o ținută confortabilă, în jurul piscinelor interioare ale complexului, este de 570 de lei de persoană.
Meniul va include antreuri bufet, gustare caldă, fel principal, bar și candy bar. Atmosfera va fi întreținută de un DJ, iar din program nu vor lipsi focurile de artificii.
Petrecerea de Revelion la Băile Sărate din Ocna Mureș, aflate pe strada Fabricii nr. 12, va începe miercuri, 31 decembrie, la ora 20:00.
Detalii și rezervări pot fi obținute la numărul de telefon 0735.356734. Organizatorii le recomandă oaspeților să aibă la ei halat sau prosop.
Antreu
- Șnițel Palermo
- Chiftelute aperitiv în crustă de susan
- Raffaello de brânzeturi
- Ruladă de porc în mantie de seminţe
- Crostini cu gorgonzola și piersici
- Cupe cu guacamole și creveți
- Cuburi aperitiv cu spanac și brânză
- Frigărui caprese cu roșii și mozzarella
- Mozaic cu brânzeturi și legume
- Salată de vinete
- Salată de icre
- Salată italienească de linte
- Salată cu pui și dressing cremos
- Salată mediteraneană cu buratta și prosciutto crudo
Gustare caldă
- File de dorada în crustă de seminţe și sos pesto roșu
- File de lup de mare la cuptor cu sos bechamel de lămâie
- Gratin de broccoli și conopidă
Fel principal
- Cotlet de vițel cu sos brun spaniol
- Medalion din mușchiuleț de porc cu sos de ghimbir cu ardei copți
- Cartofi țărănești cu bacon și ardei
Bar
- Șampanie,
- Apă plată,
- Apă minerală,
- Coca Cola,
- Fanta,
- Bere draft Stella Artois & Bergenbier,
- Vin alb,
- Vin roșu,
- Martini,
- Lichior,
- Vodka Absolut,
- Coniac Jidvei,
- Whiskey Jack Daniel's,
- Cafea.
Candy bar, cocktail bar, spumă party, muzică, lumini, DJ, artificii
Program de sărbători la Băile Sărate Ocna Mureș
Potrivit site-ului oficial, programul de sărbători la complexul balnear Băile Sărate Ocna Mureș este următorul:
- miercuri, 24 decembrie, între orele 09:00 - 18:00
- joi, 25 decembrie, între orele 09:00 - 21:00
- vineri, 26 decembrie, între orele 09:00 - 21:00
- miercuri, 31 decembrie, între orele 09:00 - 14:00
- joi, 1 ianuarie, între orele 12:00 - 21:00
În zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie, bucătăria este închisă.
