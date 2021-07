REZULTATE finale BACALAUREAT 2021, publicate VINERI: Absolvenții de liceu află notele și mediile după contestații

Românii și grecii au găsit modalitatea să păcălească Booking.com, cea mai mare platformă de rezervări de cazari.

Proprietarii de apartamente se folosesc de Booking pentru a atrage clienți, apoi se înțeleg cu aceștia și nu mai plătesc comision pentru rezervări.

Modalitatea este simplă și se ”rezolvă” doar cu o cerere de anulare, o opțiune care se pare că a fost scăpată din vedere de managementul siteului.

Platforma Booking este cea mai mare companie de turism digital din lume, care nu are nici o facilitate de cazare, dar românii au reușit să o păcălească.

În momentul în care vrei să îți rezervi pe Booking în România – o vilă sau un apartament la mare sau la munte – ai, de cele mai multe ori, opțiunea să nu plătești pe loc, ci până la o dată scadentă aleasă de proprietar.

Cazare mai ieftină cu 10 % la mica înțelegere cu proprietarul

Când ajungi față în față cu proprietarul, acesta îți spune să anulezi rezervarea la Booking și să îi plătești direct lui direct cash, prin Revolut sau transfer bancar.

Booking îl întreabă online pe proprietar dacă acceptă anularea de ultim moment, iar acesta, în înțelegerea cu clientul, este de acord.

Unii proprietari te roagă să nu îi dai de gol dacă te suna Booking să verifice, ci să le spui că ți-ai anulat cazarea pentru că nu mai poți ajunge.

Un român povestește cum a reușit să obțină o reducere de 10% de la proprietarul unui apartament din peninsula Kasandra – Grecia.

A făcut rezervarea pe booking iar anularea acesteia era taxată de proprietar cu 50% din valoarea pachetului turistic.

În momentul în care a ajuns la destinație și trebuia să facă check-in la locație, proprietarul i-a spus să solicite pe booking o anulare gratuită care va fi imediat acceptată și astfel va primi de la el o reducere de 10% din valoarea cazării.

A plătit sejurul cash cu 10 la sută mai ieftin decât îl rezervase pe booking

Metoda este aplicată la scară largă inclusiv la proprietățile din România. În felul acesta, clientul ajunge în legatură directă cu proprietarul cu ajutorul Booking, banii acestuia ajung direct la proprietate și Booking nu ia nimic din comision.

Pe viitor, dacă ți-a plăcut cazarea, proprietarul te sfătuiește să-l suni direct pe el, fără să mai apelezi la platforma de intermediere.

„Când am ajuns la locație, proprietarul mi-a spus, mi-a sugerat, de fapt, să-mi anulez rezervarea ca să nu mai plătesc un comision de 15%. Mi se pare că am și ajutat, pentru că nu avea foarte mulți turiști, eram în plină pandemie și am acceptat”, a spus Rebeca Pânariu, clientă, scrie Aleph News.