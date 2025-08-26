Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: au fost publicate notele și mediile după contestații

Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Ministerul Educației a publicat marți, 26 august, rezultatele finale la examen. Sunt disponibile notele după contestații.

În Alba, 130 de candidați au contestat rezultatele la examen.

AICI, Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după cod

AICI, Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după medie

AICI, rezultate finale în județul Alba.

La examenul național de bacalaureat, sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii:

au susţinut probele de evaluare a competenţelor

au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea

au obținut cel puţin media 6.

