Connect with us

Actualitate

România autentic îndrăgită, celebrată de 1 Decembrie, la Palatul Principilor. Lansarea cărții Alphonse DUPRONT, Despre România

Publicat

acum O oră

La 107 ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, autenticitatea a ceea ce înțelegem prin dragostea față de țara noastră, România, s-a manifestat într-o atmosferă festivă și înălțătoare la un eveniment editorial care a adunat un grup consistent de iubitori ai cărții, istoriei și culturii românești, la Palatul Principilor. Întâlnirea a fost prilejuită de lansarea volumului Alphonse DUPRONT, Despre România.

Texte urmate de corespondența cu Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugène Ionesco, ediție îngrijită și introducere de Ștefan Lemny, prezentat publicului de prof. Diana Câmpan, istoricul Dragoș Ursu și prof. Laura Stanciu de la Universitatea „1 Decembrie 1918”, în prezența Dr. Ștefan Lemny, editorul volumului.

YouTube video

În partea introductivă a prezentării volumului, prof. Diana Câmpan a împărtășit câteva informații despre istoricul francez Alphonse Dupront (1905-1990) și contribuția sa istoriografică izvorâtă dintr-un sentiment profund de prietenie față de România și împărtășită printr-o scriitură cuceritoare, nelipsită de poezie.

După cum este descris în volum, Dupront este „un prestigios istoric al sensibilităților colective și antropolog al sacrului”. În perioada 1932-1941, el a deținut în România funcțiile de director al Institutului Francez din București și de consilier cultural. În anul 2006, a fost ales post-mortem membru al Academiei Române.

„O posibilă definiție a României”

În prezentarea ei, prof. Diana Câmpan a extras o „posibilă definiție a României”, așa cum a fost ea pusă în cuvinte de Dupront: „Tot ce știm despre România este o reflectare complice a noastră, iar orice reflectare este în chip necesar înșelătoare, atât despre sine cât și despre ceilalți. Țara aceasta are propria ei legendă, captivantă și trainică. Dintre aceste civilizații imperiale, care nu au oferit nici pe departe, nici măcar ultima, tot ce au avut mai bun pământului românesc, s-a dezvoltat geniul românesc. O servitude schimbătoare   garantează eliberarea cea mai fecundă cu putință, dar și cea mai autentică. O putem percepe astăzi ca pe o altă definiție a României. Unitatea profundă a destinului său suprimează prejudiciile aduse de diverse episoade ale acestuia.

Cucerit, înrobit, exploatat, pământul românesc s-ar fi putut împotrivi cu înverșunare stăpânilor. Expresia geniului său ar decurge dintr-un refuz de a-l accepta pe celălalt. Din fericire, succesiunea stăpânilor nu l-a învins în acest impas de ordin spiritual. Tot din fericire, cei care l-au ajutat să își descopere profunzimile au înțeles din instinct sau vocație cea mai pătrunzătoare metodă de autodefinire, exemplu rar întâlnit al unei creații colective care ar merita să fie prelucrat. În loc să refuze cotropitorul amorțit, au preferat să îi fie egali sau superiori prin cultură. De aici și apelul la occident și conștientizarea progresivă a specificului românesc, care în trecut s-a manifestat printr-o devoțiune uneori prea entuziastă față de acesta, iar în prezent s-a transformat într-o practică disciplinată pusă fără îndoială în viitor în slujba occidentului”.

Corespondență remarcabilă cu Cioran, Eliade, Ionesco

Volumul îngrijit de istoricul Ștefan Lemny cuprinde întreaga colecție de texte elaborate de Alphonse Dupront pe teme românești, distribuite prin publicații greu accesibile, texte care pun în lumină aspecte puțin cunoscut ale creației lui Dupront și ale viziunii acestuia asupra României acelei perioade. Pe lângă o consistentă prezentare a vieții și activității savantului francez, volumul aduce în fața publicului remarcabila corespondență a acestuia cu trei mari personalități ale intelectualității românești din Franța, Emil Cioran, Mircea Eliade și Eugène Ionesco, pe care acesta i-a cunoscut și i-a apreciat. Corespondența se constituie într-o componentă revelatoare a identităților celor patru oameni de cultură, în ipostaze rar întâlnite public, pline de autenticitate, vulnerabilitate și rafinament.

Istoricul Ștefan Lemny, despre „destinul României”

Întrebat cum vede „destinul României” în viitor, prin perspectiva istorică și în lumina contextului prezent, Dr. Ștefan Lemny s-a exprimat optimist, în ciuda unor „spirite mai răutăcioase”.

„Câtă vreme există o speranță, ea dă forță faptelor. Trebuie să privim cu optimism realitățile. Așa cred că trebuie să privim și România. Eu consider că România are un destin extraordinar de mare. Toată lumea cunoaște o situație tulbure, Occidentul, America, nu mai vorbim de Ucraina. Peste tot situația este tulbure. România are și ea problemele ei, și le cunoaștem, și politice, și economice. Dar dezvoltarea, și eu o văd de la distanță, este extraordinară în această perioadă, tocmai prin capacitățile acestor noi generații care se formează foarte bine și se îndepărtează tot mai mult de micile spirite mai răutăcioase care, poate, au trăit în condiții mai dificile și condițiile i-au făcut într-un fel să fie mai dificili, reticenți, frustrați uneori, într-un sistem care a fost uneori descuranjant pentru tineri. Dar constat că lucrurile evoluează și sunt foarte optimist. Se face foarte mult „istoria viitorului” acum, aș putea face niște speculații, însă în sens general eu sunt foarte optimist că România va avea un viitor extraordinar, cum zicea și Eminescu, pentru că există niște valori.”

Cum arată de fapt „dragostea de țară”?

În mod semnificativ pentru contextul actual și sărbătoarea națională, Dr. Ștefan Lemny a explicat originea și evoluția conceptului de „patrie”, respectiv „dragoste de țară”, pornind din secolul al XVIII-lea. Inițial, a spus el, naționalismul era interpretat printr-o perspectivă umanistă, având în centru omul și sentimentele înălțătoare ale acestuia față de valorile culturale ale țării sale, („patria era sublimă, un fel de amantă pentru iubitorul de țară”) însă perspectiva s-a alterat pe parcursul istoriei, fiind denaturată mai ales în jumătatea de secol de regim comunist.

Rămân de reținut indicatorii reali ai autenticității, identificați prin caracteristici precum blândețe, discreție, sublim și în general sentimente împlinitoare sufletește, în contrast total cu izbucnirile zgomotoase și turbulente care se pretind manifestă adesea sub un fals titlu de patriotism.

Adina Botaș

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

chiuveta apa robinet apa fara apa potabila
Actualitateacum 22 de minute

Întreruperi de furnizare a apei în două localități din Alba. Se fac lucrări la rețea
Evenimentacum 43 de minute

Incendiu la Alba Iulia. O afumătoare a luat foc
anunt curpu min sa abrud
Abrudacum 51 de minute

CUPRU MIN SA ABRUD organizează cerere de ofertă cu plic închis pentru achiziția de uleiuri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 5 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 ore

Băuturile alcoolice, mai scumpe de la 1 ianuarie 2026. Firmele din domeniu cer amânarea majorării accizelor
sediul ITM Alba
Actualitateacum 17 ore

ITM Alba: Un caz de muncă nedeclarată, amenzi de peste 30.000 de lei și nereguli la firme din județ. Unde au fost controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 2 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 19 ore

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum o zi

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

Atelierele de Crăciun pentru cei mici revin la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la scrisori către Moșul și până la coronițe
Evenimentacum 15 ore

VIDEO Chefi la Cuțite: Alexandru-Gabriel Helju din Sebeș a primit un cuțit de aur la emisiunea de la Antena 1. Ce preparat a gătit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 18 ore

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Evenimentacum 6 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum o zi

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie