România va avea prima centrală cu reactoare SMR din Europa. Ce înseamnă amplasarea acestor tip de centrale în țara noastră

Calendar Ortodox 2022 – luna mai. Cele mai importante sărbători creştine din luna Mai. Când se sărbătoresc Sfinții Constantin și Elena în 2022. Luna Mai mai este denumită în limbaj popular și luna Florar. Această lună are 31 de zile, ziua are 14 ore, iar noaptea are 10 ore.

Cea mai importantă sărbătoare ortodoxă din luna mai 2022 este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin Și Elena.

Împăraţii Constantin şi Elena, părinţii Sfintei Cruci

În calendarul popular, sărbătoarea Sfinţilor Constantin şi Elena este o sărbătoare a păsărilor de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puilor. În această zi, păsările de pădure încep să-şi înveţe puii să zboare, după ce li s-a dezlegat glasul la Vlasie (11 februarie), s-au împerecheat şi şi-au construit cuiburile la Dragobete (24 februarie).

Sfinţii Constantin şi Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, sunt pomeniţi în Biserica Ortodoxă pe 21 mai. Sărbătoarea Sfinţilor Constantin şi Elena este strâns legată de taină şi puterea Sfintei Cruci, semnul central al religiei creştine.

Cercetători sunt de părere că deciziile împăratului Constantin în favoarea creştinismului s-au datorat mai ales mamei sale, Elena, care, „cu mână de fier şi credinţă tare”, s-a aflat în permanenţă în umbra unicului său fiu.

În tradiţia populară se vorbeşte despre împăraţii Constantin şi Elena ca despre părinţii Sfintei Cruci.