Eveniment
Avertizare Cod Galben de ceață în Alba. Vizibilitate redusă izolat sub 50 m. Localitățile vizate
Meteorologii au emis joi noaptea o avertizare Cod Galben de Ceață valabilă în mai multe localități din județul Alba.
Potrivit ANM, în județul Alba este vizată zona localităților Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Bucium, Vadu Moților.
În intervalul 20 noiembrie, ora 22:20 – 21 noiembrie, ora 02:00, se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
sursa: meteoromania.ro
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.