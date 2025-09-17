Connect with us

România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ce spune premierul Ilie Bolojan

Publicat

acum 2 ore

România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Antena 3 CNN, că România plătește anul acesta dobânzi de 11 miliarde de euro. El a adăugat că, prin comparație, „atât costă Autostrada Moldovei”. Șeful Guvernului a dat ca exemplu şi Programul Anghel Saligny, a cărui valoare se ridică tot la 11 miliarde de euro.

„Diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 de miliarde de euro într-un an. Cheltuim cu 30 de miliarde în plus, bani pe care îi împrumutăm, în fiecare an costul împrumuturilor e tot mai mare.

Doar anul acesta România va plăti dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro.

Înseamnă Autostrada Moldovei. A7 costă 11 miliarde de euro. Doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei. Tot programul Anghel Saligny, contractele semnate au fost 55 de miliarde de lei, deci 11 miliarde de euro. Din cauza acestor dobânzi nu văd Autostrada Moldovei, nu văd aceste lucruri. Asta înseamnă aceste împrumuturi”, a declarat premierul, la Antena3.

Premierul a avertizat asupra riscului major generat de deficitul bugetar și a subliniat că, fără măsuri de creștere a veniturilor, România s-ar putea confrunta cu probleme în plata pensiilor și salariilor.

„Nu mai putem merge așa. Dacă vom continua așa, orice premier care vine nu va putea plăti pensii și salarii.

Asemenea diferențe au fost corectate de toate țările prin metode care n-au fost inventate în România, trebuie să crești venituri dacă ai nevoie, România are unul dintre cele mai scăzute sisteme de impozitare, trebuia să creștem veniturile.

Pe această componentă trebuie să le și încasăm, asta nu am reușit în acești ani”, a mai declarat șeful guvernului, la Antena 3 CNN.

sursa: antena3.ro

