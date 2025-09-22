Connect with us

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, locul I la concursul de Șah-Dezlegări „Pitești Chess Clasic”

acum 2 ore

Maestrul Internațional Mihnea Costachi a obținut locul 1 la concursul de Șah-Dezlegări „Pitești Chess Clasic”, ediția a 4-a.

Competiția s-a desfășurat duminică, 21 septembrie, în multiple locații din Europa, făcând parte din Campionatul Greciei – Memorial Pavlos Moutecidis.

Podiumul de la Pitești a fost completat de Dumitrescu Daniel și Toma Iustin.

Competiția s-a desfășurat și pe 3 grupe de vârstă pentru juniori, în total adunând la start 50 de participanți.

Pentru Mihnea urmează Campionatul Național pe Echipe, unde va participa în această săptămână, la Eforie Nord.

