Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, locul I la concursul de Șah-Dezlegări „Pitești Chess Clasic”

Maestrul Internațional Mihnea Costachi a obținut locul 1 la concursul de Șah-Dezlegări „Pitești Chess Clasic”, ediția a 4-a.

Competiția s-a desfășurat duminică, 21 septembrie, în multiple locații din Europa, făcând parte din Campionatul Greciei – Memorial Pavlos Moutecidis.

Podiumul de la Pitești a fost completat de Dumitrescu Daniel și Toma Iustin.

Competiția s-a desfășurat și pe 3 grupe de vârstă pentru juniori, în total adunând la start 50 de participanți.

Pentru Mihnea urmează Campionatul Național pe Echipe, unde va participa în această săptămână, la Eforie Nord.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News