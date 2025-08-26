Connect with us

Salariile uriașe de la ASF, ANCOM și ANRE, publicate de un deputat USR: ”Sunt cifre obscene. Nesimțire instituționalizată”

Salariile uriașe de la ASF, ANCOM și ANRE, publicate de un deputat USR: Președintele comisiei de IT din Camera Deputaţilor, Radu Mihaiu (USR) spune că a primit o scrisoare alarmistă din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri. 

Mihaiu a scris pe contul său de Facebook că ”dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta”.

El afirmă că sindicatele celor mai bine plătiţi angajaţi din statul român nu mai luptă pentru echitate, luptă pentru a conserva un regim de privilegii, adăugând că „e de porc să te agăţi de beneficii de lux în timp ce ţara se străduieşte să-şi păstreze echilibrul bugetar”.

„Dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri.

E revoltător ca, într-un moment în care toţi românii – din mediul privat, din administraţiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituţional să se plângă şi să pozeze în martirii neamului”, scrie Mihaiu într-o postare pe Facebook.

„Ca să nu credeţi că e doar adversitatea mea generală faţă de sindicate acaparate politic, hai să vorbim pe cifre clare, cum arată situaţia de fapt acum:

Salarii medii lunare nete:

  • ASF – 13.562 lei,
  • ANCOM – 12.934 lei,
  • ANRE – 18.635 lei.

Indemnizaţii lunare de top:

  • Preşedintele ANRE – 75.073 lei,
  • Preşedintele ASF – 61.089 lei,
  • Preşedintele ANCOM – 64.670 lei,
  • Vicepreşedinţi – peste 50.000 lei”.

„Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român care munceşte cinstit pentru 4.000–5.000 de lei pe lună şi care se întreabă cum mai plăteşte rata sau factura la gaze.

Să te plângi că ţi se taie 30% dintr-un salariu de nabab e de-a dreptul obraznic.

Mai ales când ştim toţi situaţia în care suntem. Şi mai important, simţim toţi cum se strânge cureaua.

Sigur, reducerea va ajunge în cazul conducerii să fie cât un salariu strălucit: între 15.000 şi 22.500 şi probabil nu e o fericire pentru ei, DAR în continuare vor fi remuneraţi cu sume consistente şi ar trebui să fie mai mult decât înţelegători”, a mai precizat Radu Mihaiu.

Potrivit preşedintelui comisiei IT, ”sindicatele celor mai bine plătiţi angajaţi din statul român nu mai luptă pentru echitate, luptă pentru a conserva un regim de privilegii”.

„Asta trebuie spus pe şleau: e de porc să te agăţi de beneficii de lux în timp ce ţara se străduieşte să-şi păstreze echilibrul bugetar. S-a terminat cu dubla măsură”, mai spune Mihaiu.

