Salariul minim, majorat obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, pentru o categorie de angajați. Efectele uneoi ordonanțe din 2021

Salariul minim majorat obligatoriu de la 1 ianuarie 2024: este vorba despre cei care din 2021 au lucrat pe salariul minim și care, potrivit legii, vor trebui să beneficieze de o majorare.

O măsură fiscală introdusă în 2021 printr-o ordonanță de urgență (OUG 130/2021) își arată efectele de la 1 ianuarie 2024, potrivit Hotnews.

Sunt vizate firmele care au angajați plătiți cu salariul minim: aceștia ar trebui să treacă la un nivel de plată superior.

Concret, companiile au dreptul să păstreze un angajat cu minimul pe economie o perioada de maxim 24 de luni, calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Ce prevede Codul Muncii:

Art. 164 . Stabilirea şi calcularea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

(1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de muncă, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor.

(11) Prin hotarare a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată prevazut la alin. (1), diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.

(12) Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata prevazut la alin. (1).

(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.

(21) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă.

După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(22) Prevederile alin. (21) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

(3) Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.

Vezi și: Salariul minim în România va crește datorită unei directive europene și va trebui majorat și de angajator la 2 ani după angajare

Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.

(4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.

După expirarea acestei perioade, respectivul angajat va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut garantat în plată.

Art. 165 .

Pentru salariaţii cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilităţi, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară prevăzut de lege.

Salariul minim majorat obligatoriu de la 1 ianuarie 2024: ce nu spune legislația:

Nu se menționează o sumă minimă cu care angajatorul poate mări salariile respectivilor angajați.

Concret, firmele pot majora salariul cu câțiva lei, sau pot face un nou contract.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News