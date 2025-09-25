Connect with us

Sâmbătă, 27 septembrie: Ziua Recoltei, la Aiud. Standuri pline cu legume și fructe proaspete, în Piața Agroalimentară din oraș

acum O oră

Cetățenii sunt invitați sâmbătă, 27 septembrie, la Aiud, la Ziua Recoltei, pentru a sărbători munca și dăruirea producătorilor agricoli din Aiud și din împrejurimi. 

„De dimineață, vă invităm în Piața Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”, unde veți descoperi standuri pline cu legume și fructe proaspete, bunătăți alese și un decor de toamnă care va aduce bucurie în sufletele tuturor.

Pe scenă, atmosfera va fi completată de talentați artiști de muzică populară: Camelia Ilea, Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan.

Să ne bucurăm împreună de această zi specială dedicată recunoașterii și aprecierii vrednicilor producători.

Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de roadele toamnei”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

