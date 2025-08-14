Șansă rară la Alba Iulia: Cum poți câștiga o lucrare semnată de Salvador Dalí. Tombolă pentru vizitatorii unei expoziții unice

Cei care vizitează expoziția de pictură ce are loc în aceste zile la Sala Unirii din Alba Iulia, pot câștiga o lucrare semnată de Salvador Dalí. Mai exact toate persoanele care pășesc în Sala Unirii pentru a viziona expoziția „Reveritus Sum” participă la o tommbolă.

La finalul expoziției va avea loc o tragere la sorți în care persoana selectată va primi o lucrare semnată de Salvador Dalí.

Lucrarea va fi va fi oferită de George Șerban considerat unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România.

Vizitatorii expoziției „Reveritus Sum”, găzduită de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, au șansa unică de a câștiga o cromolitografie originală, semnată de Salvador Dalí, oferită de colecționarul George Șerban.

Lucrarea, prezentă în expoziție, va fi acordată prin tragere la sorți la finalul perioadei expoziției. Participarea este deschisă tuturor vizitatorilor, cu excepția angajaților muzeului și a membrilor familiilor acestora.

Evenimentul este o premieră absolută în peisajul cultural al orașului și cuprinde lucrări de grafică aparținând lui Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, Rene Magritte, Andre Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

