Connect with us

Eveniment

Șansă rară la Alba Iulia: Cum poți câștiga o lucrare semnată de Salvador Dalí. Tombolă pentru vizitatorii unei expoziții unice

Publicat

acum 30 de secunde

Cei care vizitează expoziția de pictură ce are loc în aceste zile la Sala Unirii din Alba Iulia, pot câștiga o lucrare semnată de Salvador Dalí. Mai exact toate persoanele care pășesc în Sala Unirii pentru a viziona expoziția „Reveritus Sum” participă la o tommbolă.

La finalul expoziției va avea loc o tragere la sorți în care persoana selectată va primi o lucrare semnată de Salvador Dalí.

Lucrarea va fi va fi oferită de George Șerban considerat unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România.

Vizitatorii expoziției „Reveritus Sum”, găzduită de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, au șansa unică de a câștiga o cromolitografie originală, semnată de Salvador Dalí, oferită de colecționarul George Șerban.

Lucrarea, prezentă în expoziție, va fi acordată prin tragere la sorți la finalul perioadei expoziției. Participarea este deschisă tuturor vizitatorilor, cu excepția angajaților muzeului și a membrilor familiilor acestora.

Evenimentul este o premieră absolută în peisajul cultural al orașului și cuprinde lucrări de grafică aparținând lui Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, Rene Magritte, Andre Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de secunde

Șansă rară la Alba Iulia: Cum poți câștiga o lucrare semnată de Salvador Dalí. Tombolă pentru vizitatorii unei expoziții unice
Evenimentacum 20 de minute

VIDEO: Accident produs de o șoferiță de 65 de ani din Alba, pe un drum din Cluj. A fost rănită atât ea, cât și pasagera din mașină
Evenimentacum O oră

Concert de chitară în muzeul Principia din Alba Iulia: Maxim Belciug aduce un solo de chitară într-un spațiu încărcat de istorie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 2 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

Toți operatorii vor avea obligația să asigure posibilitatea de plată cu cardul. Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei
Economieacum 21 de ore

Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro. ”Taxa Temu” vizează cumpărăturile de pe platformele extracomunitare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 3 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Concert de chitară în muzeul Principia din Alba Iulia: Maxim Belciug aduce un solo de chitară într-un spațiu încărcat de istorie
Evenimentacum 3 ore

Festivalul Toamnei la Apulum Agraria în șanțurile Cetății din Alba Iulia. Produse tradiționale și demonstrații culinare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 22 de ore

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie