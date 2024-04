„Săptămâna Verde” la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Activități de grădinărit și învățare practică

„Săptămâna Verde” la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Copiii s-au implicat în activități de grădinărit și au învățat practic din ce este compus solul.

Elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleseriu” Sebeș au realizat un proiect inedit numit „Grădina Comunitară”, în care fiecare s-a implicat în aranjament și design ambiental.

Prima activitate a constat în reconstituirea într-un borcan a solului pădurii, „Forest in a Jar”, aranjând în ordine, pietriș, nisip, cărbune activ, apoi cernoziom.

La sfârșit au adăugat mușchi verde (protejat) și diverse plante specifice florei sălbatice.

A doua activitate a constat în curățarea buruienilor, săpare și afânarea solului, apoi au recondiționat roțile de cauciuc și au plantat în ghiveciurile oferite de Primăria Sebeș plante ornamentale, cum ar fi lobelia albastră, condurul doamnei, albastrele, panseluțe, busuioc, dar și plante de grădină: căpșuni, mentă, fire de tomate.

Elevii s-au responsabilizat, toaletând arborii, văruindu-i.

Au participat elevi din clasa Pregătitoare B, clasa a II-a, a III-a, a IV-a C, învățământ special, a V-a C, a V-a A, a VI-C, a VII-a C și din clasa a IX-a. Elevii au fost coordonați de prof. Diane Popa, prof. Liliana Orășan, prof. Tibu Corina, prof. educator Hăprian Anca, prof. pentru învățământ primar Nistor Andrea, prof. pentru învățământ primar Cristina Hada, prof. pentru învățământ primar Voisan Claudia, prof. pentru învățământ primar Boroica Maria, prof. pentru învățământ primar Stânea Alina, prof. pentru învățământ primar Nistor Anca, prof. pentru învățământ primar Păucean Georgiana-Florina, prof. Cosma Cornelia, prof. educator Monica Manica, prof. învățământ special Goldschmidt Erika, prof. David Aranca, prof. logoped Crețu Ramona.

„Sa grădinărim împreună!” este un principiu aplicat în școlile din Australia, copiii contribuind la amenajarea în curtea școlii a unei „grădini comunitare”.

Astfel nu se mai face diferența între nivelul de dezvoltare intelectuală dintre copii.

Grădinăritul este o activitate plăcută, relaxantă, copiii nu mai simt diferențele sociale sau de altă natură dintre ei. Fiecare contribuie cu ce poate.

Grija cea mai mare a copiilor după ce au finalizat proiectul a fost legată de cine va avea grijă de superba grădină!

Le-am explicat că fiecare se poate implica alături de domnul sau doamna diriginte pentru întreținerea spațiului verde”, a precizat prof. Diane Popa, unul dintre profesorii coordonatori ai proiectului.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News