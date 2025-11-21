21 noiembrie: Ziua Mondială a Salutului. Cum spun oamenii „salut” în diferite părți ale lumii

21 noiembrie: Ziua Mondială a Salutului. Ziua Mondială a Salutului, sărbătorită anual pe 21 noiembrie, promovează comunicarea și armonia între oameni. Salutul reprezintă un gest simplu, dar esențial pentru înțelegere și conviețuire pașnică între persoane, indiferent de cultură sau naționalitate.

Ziua Mondială a Salutului a fost iniţiată în anul 1973 de fraţii Brian şi Michael McCormack din Omaha, statul Nebraska, SUA.

A fost sărbătorită pentru prima dată în contextul conflictului, din octombrie 1973, dintre Egipt şi Israel, ca o formă de protest nonviolent la adresa războiului, potrivit www.worldhelloday.org, citat de Agerpres.

Primele atestări ale salutului fac referire la formele de supunere şi datează din vremea primelor dinastii chineze, când oamenii de rând îşi acopereau ochii cu palma pentru a nu fi orbiţi de lumina emanată de strălucitul împărat. În acest obicei îşi are originea salutul militar.

În vremea romanilor, salutul „Ave Cezar!” era însoţit şi de strângerea antebraţelor, ca semn de încredere, întrucât braţul neînarmat simboliza pacea şi prietenia.

Dacă în vremea cavalerilor domniţele erau salutate cu reverenţe adânci şi sărutul mâinii înmănuşate, în vremurile noastre strânsul mâinii era obiceiul practicat cel mai des când doi oameni se întâlneau, chiar şi între femei.

Forma de salut este influențată de cultură

Forma de salut este influenţată, peste tot în lume, de varietatea de culturi, salutul având diferite semnificaţii.

De exemplu, dacă japonezii se înclinau, iar britanicii spuneau doar „bună ziua” şi îşi dădeau mâna, în Tibet foarte politicos era să scoţi limba atunci când întâlneai pe cineva pentru prima dată.

Dacă în Franţa, pe lângă strânsul mâinii, oamenii se sărutau pe ambii obraji, în Botswana îşi atingeau palmele uşor, iar în Cambodgia îşi lipeau palmele, ţinându-le apropiate de piept, arată www.fiicurios.ro.

Modul corect de a saluta îl învăţăm din Codul bunelor maniere. Astfel, dacă intrăm într-o încăpere salutăm primii, iar ceilalţi trebuie să ne răspundă.

Dacă întâlnim pe cineva cunoscut, aflat într-un grup, îi salutăm pe toţi, iar aceştia trebuie să salute la rândul lor.

În orice împrejurare, un bărbat salută întotdeauna primul o femeie, iar o femeie mai tânără salută întotdeauna prima o femeie mai în vârstă. Este politicos să răspundem oricărui salut.

21 noiembrie: Ziua Mondială a Salutului. Forme de salut în lume

Potrivit etnologilor, în lume sunt vorbite peste 6.500 de limbi, astfel că oamenii se salută cu:

japoneză – „Konnichi wa” (japoneză),

swahili – „Jambo”

chineză – „Ni hao”

franceză – „Bonjour”

italiană – „Ciao”

cehă – „Ahoj”

daneză – „Hej”

ebraică – „Șalom”

germană – „Hallo”

portugheză -„Olá”

rusă – „Zdravstvuitie”

arabă – „Al Salaam a alaykum”

turcă – „Merhaba”

Cel mai popular cuvânt de salut este „Hello”, care este şi formula universală de salut la telefon.

Foto: Imagine generată cu ajutorul AI ChatGPT. Rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News