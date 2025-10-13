Sărbătoarea Rozelor revine la Ciumbrud în vara lui 2026. Perioada în care va avea loc

Cea mai importantă sărbătoare locală din Aiud și unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri florale din România și-a stabilit deja data pentru anul viitor: Sărbătoarea Rozelor 2026 va avea loc în 27-28 iunie, la Ciumbrud, județul Alba.

Potrivit reprezentanților administrației locale, festivalul a trecut recent printr-un proces de rebranduire și a fost extins pe durata a două zile.

Rezultatele rebranduirii:

În urma transformărilor, numărul turiștilor s-a dublat, atingând un record de participanți.

Pepinierele și comercianții locali au înregistrat vânzări record la edițiile recente.

Turism pe tot parcursul verii:

Interesul turiștilor nu se limitează la zilele festivalului.

Câmpurile de trandafiri din Ciumbrud continuă să atragă vizitatori pe tot parcursul verii, datorită peisajului spectaculos și faimei zonei.

Unicitatea evenimentului:

Sărbătoarea Rozelor este considerată unică în România, fiind evenimentul care a pus Aiudul și Ciumbrudul pe harta marilor festivaluri naționale.

Potrivit organizatorilor:

Ediția 2026 va aduce mai multe surprize, expoziții florale și activități artistice, cu scopul de a atrage un număr record de vizitatori.

Potențial turistic și identitate locală:

Ciumbrud își consolidează statutul de destinație turistică între vin și trandafiri.

Zona oferă experiențe agroturistice, drumuri ale vinului și produse tradiționale, valorificând tradiția viticolă a Aiudului și renumele pepinierelor de trandafiri.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News