Aiud

Sărbătoarea Rozelor revine la Ciumbrud în vara lui 2026. Perioada în care va avea loc

Publicat

acum 2 ore

Cea mai importantă sărbătoare locală din Aiud și unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri florale din România și-a stabilit deja data pentru anul viitor: Sărbătoarea Rozelor 2026 va avea loc în 27-28 iunie, la Ciumbrud, județul Alba.

Potrivit reprezentanților administrației locale, festivalul a trecut recent printr-un proces de rebranduire și a fost extins pe durata a două zile.

Rezultatele rebranduirii:

  • În urma transformărilor, numărul turiștilor s-a dublat, atingând un record de participanți.
  • Pepinierele și comercianții locali au înregistrat vânzări record la edițiile recente.

Turism pe tot parcursul verii:

  • Interesul turiștilor nu se limitează la zilele festivalului.
  • Câmpurile de trandafiri din Ciumbrud continuă să atragă vizitatori pe tot parcursul verii, datorită peisajului spectaculos și faimei zonei.

Unicitatea evenimentului:

  • Sărbătoarea Rozelor este considerată unică în România, fiind evenimentul care a pus Aiudul și Ciumbrudul pe harta marilor festivaluri naționale.

Potrivit organizatorilor:

  • Ediția 2026 va aduce mai multe surprize, expoziții florale și activități artistice, cu scopul de a atrage un număr record de vizitatori.

Potențial turistic și identitate locală:

  • Ciumbrud își consolidează statutul de destinație turistică între vin și trandafiri.
  • Zona oferă experiențe agroturistice, drumuri ale vinului și produse tradiționale, valorificând tradiția viticolă a Aiudului și renumele pepinierelor de trandafiri.
