Scandal într-un bar din Cugir. Un bărbat din Vinerea, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un alt bărbat

Scandal într-un bar din Cugir. Un bărbat de 35 de ani din Vinerea, a fost reținut de polițiști după ce a bătut un alt bărbat în vârstă de 34 de ani, din aceeași localitate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 august 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Vinerea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 6 august 2025, bărbatul de 35 de ani, în timp ce se afla în incinta unui bar de pe raza orașului Cugir, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 34 de ani, din localitatea Vinerea, tulburând liniștea și ordinea publică.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News