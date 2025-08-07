Connect with us

Eveniment

Scandal într-un bar din Cugir. Un bărbat din Vinerea, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un alt bărbat

Publicat

acum O oră

Scandal într-un bar din Cugir. Un bărbat de 35 de ani din Vinerea, a fost reținut de polițiști după ce a bătut un alt bărbat în vârstă de 34 de ani, din aceeași localitate. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 august 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Vinerea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 6 august 2025, bărbatul de 35 de ani, în timp ce se afla în incinta unui bar de pe raza orașului Cugir, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 34 de ani, din localitatea Vinerea, tulburând liniștea și ordinea publică.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 27 de minute

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Evenimentacum 47 de minute

VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia
Evenimentacum O oră

Scandal într-un bar din Cugir. Un bărbat din Vinerea, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un alt bărbat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 27 de minute

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Administrațieacum 2 ore

Legea cu schimbările din administrație a fost pusă în consultare publică. Guvernul pregătește al doilea pachet de măsuri fiscale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 3 ore

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 11 ore

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Evenimentacum 2 zile

Viză cu garanție de până la 15.000 de dolari pentru intrarea în SUA. Condiție pentru unii călători străini
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 9 ore

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum o zi

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 47 de minute

VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia
Evenimentacum 13 ore

7 august: Sfânta Teodora de la Sihla, pomenită de credincioșii ortodocși români. Povestea călugăriței care a trăit într-o peșteră
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o săptămână

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 23 de ore

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor
Educațieacum 9 ore

Titularizare 2025: câte posturi au fost repartizate pentru candidați în Alba. LISTA posturilor vacante
Mai mult din Educatie