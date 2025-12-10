Scandal într-un bar din Straja: tânăr reținut după ce l-a lovit în cap pe un bărbat din Alba Iulia

Scandal într-un bar din Straj. Un tânăr din Berghin a fost reținut de polițiști. Acesta l-ar lovit în cap pe un bărbat din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, marți seara (9 decembrie), în jurul orei 19.00, un tânăr de 30 de ani din Berghin, în timp ce se afla într-un local public din Straja, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit cu un obiect contondent, în zona capului, pe un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Miercuri, 10 decembrie, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de agresor.

Bărbatul de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

