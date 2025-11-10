Scandal între doi vârstnici, la Aiud: Bărbat de 69 de ani, reținut de polițiști după ce l-a băgat în spital pe un alt bărbat

Scandal între doi vârstnici, la Aiud, terminat la Poliție și la spital. Un bărbat de 69 de ani a fost reținut de polițiștii din Aiud, după ce ar fi agresat un alt bărbat. Incidentul s-a produs în zona Muntelui Bedeleului. Victima are nevoie de aproximativ trei săptămâni de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 noiembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 9 noiembrie 2025, bărbatul, în vârstă de 69 de ani, în timp ce se afla în extravilanul satului Izvoarele, în zona denumită ,,Muntele Bedeleului”, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Sâncel, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, provocându-i acestuia leziuni corporale, pentru a căror vindecare ar fi necesare 20-25 de zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

